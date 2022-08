Supersevens : la Section Paloise s'incline en finale à domicile pour la dernière étape de l'été

On prend les mêmes et on recommence ! Pour la troisième fois en autant d'étapes du Supersevens, le championnat de France de rugby à 7, la finale a opposé la Section Paloise à Monaco. Et comme la semaine dernière à La Rochelle, les Béarnais ont été battus, 21-42, malgré trois essais de Vincent Pinto, Alexis Levron et Eoghan Barrett. La conclusion amère d'une journée de fête au Hameau, devant 8971 personnes, un record dans la compétition.

Rendez-vous en novembre à Nanterre

La journée a démarré plus difficilement qu'à l'accoutumée pour les Palois, bousculés d'entrée par Clermont, menés 12 à 0 mais finalement vainqueurs 26 à 12. En quart de finale contre Perpignan, la Section a dominé son sujet (35-12), grâce notamment à un triplé d'Eoghan Barrett. Puis en demi-finale, les Béarnais ont écarté les Barbarians, autre épouvantail de la compétition, en résistant au retour des Baabaas, 12 à 7... avant donc de s'incliner en finale. De quoi tout de même prendre de la confiance avant l'entame du Top 14, mais aussi avant l'étape finale de la saison du Supersevens, qui sacrera le champion de France en novembre prochain à l'Arena de Nanterre. La Section peut y aller avec de grandes ambitions

