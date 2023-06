Tarnos : la Coupe du monde de rugby au cœur des enseignements à l'école et au collège

Le tournoi de rugby entre les différentes écoles de Tarnos avait des airs de Coupe du monde. Ce mercredi 14 juin, 350 élèves de CM1, CM2 et 6e ont participé à cette journée sportive au stade André Maye. Chaque classe représentait un pays qui participera à la coupe du monde de rugby en septembre, en France. Mais la compétition servait surtout de prétexte aux enseignants pour étudier la géographie, l'histoire, et la culture de chaque pays.

Intérêt pédagogique

La classe de CM1, de l'école Daniel Poueymidou, représentait par exemple l'Angleterre. "On a fait des exposés dessus, on a parlé de la nourriture et on a aussi appris que c'est en Angleterre que le rugby avait été inventé", racontent Lola et Charlotte. Les élèves ont aussi appris les hymnes, le haka ou ont fait un podcast pour raconter leur expérience. Chaque classe a ensuite présenté ses travaux à l'oral devant les autres élèves.

Didier Pouyau, professeur d'EPS au collège Langevin-Wallon, a chapeauté toute l'opération. Pour lui, ce projet avait un vrai intérêt pédagogique. "Chaque enseignant a pu exploiter la coupe du monde pour développer des compétences dans sa matière. En français, la professeure a demandé d'imaginer une histoire autour de la Tour de Pise, qui est penchée parce qu'un joueur lui avait tiré un ballon dessus."

Apprentissage ludique

Une manière d'apprendre originale pour les enfants. "J'ai bien aimé le fait que plusieurs écoles travaillent sur un même sport. Ça nous donne encore plus envie de s'investir, parce que ce n'est pas pareil qu'un travail à faire pour le lendemain", explique Noann, élève de 6e qui était dans l'équipe du Portugal.

Les projets des élèves sont exposés à la médiathèque de Tarnos jusqu'au 24 juin. Cerise sur le gâteau, deux joueurs de l'Aviron Bayonnais, Rémi Baget et Yann David, sont venus rendre visite aux enfants pendant le tournoi.