A un peu plus d'une semaine d'affronter la Nouvelle-Zélande au stade de France, le staff de Fabien Galthié tente un coup en troisième ligne. Anthony Jelonch éclatant depuis le début de la saison à Toulouse en 8 est décalé en 6 avec les bleus. Alldritt débutera au centre. Une association prometteuse

Test match : France - Géorgie, Galthié tente la combinaison Alldritt et Jelonch en troisième ligne

Fabien Galthié et son staff ont livré ce vendredi matin la composition du groupe France pour affronter la Géorgie à Bordeaux dimanche à 14 heures au Matmut Atlantique. Trois rochelais sont retenus. Jonathan Danty, en remplaçant, Uini Atonio en pilier droit et Grégory Alldritt en 3eme ligne centre.

23 joueurs, dont 8 remplaçants, appelés "finisseurs" par Fabien Galthié. Grégory Alldritt était remplaçant face à l'Argentine, il est cette fois titulaire en n°8, mais Anthony Jelonch, joueur concurrent au même poste, titulaire en 8 face à l'Argentine, n'est pas écarté pour autant, il est décalé en 3eme ligne aile au poste 6. Comme avec l'association de Jalibert et de Romain Ntamack en ouvreur et en n°12, en troisième ligne, Fabien Galthié tente de nouvelle chose avant d'affronter les All Black la semaine prochaine.

La stratégie du "en même temps" ... avec Alldritt et Jelonch.

Une stratégie du en "même temps" quelque part un peu revisitée par Fabien Galthié. Quand deux joueurs son très bons au même poste, pourquoi se passer de l'un des deux ? Si l'on a déjà vue cette problématique au poste 10 entre Jalibert et Ntamack, Jalibert a finalement débuté la rencontre en ouvreur et Ntamack au premier centre au poste 12, elle se dessine à présent en 3eme ligne sur le poste 8.

Grégory Alldritt est indiscutable à ce poste en équipe de france depuis plus de deux ans, mai sur la dynamique du début de saison, le rochelais est un peu en retard sur son concurrent. Jelonch déjà éclatant à Castres la saison passée, semble cette année encore plus fort à Toulouse. L'un n'empêche pas l'autre, finalement, le staff de l'équipe de France tente un coup. Les associer tous les deux en troisième ligne, avec une position naturelle en n°8 pour Grégory Alldritt, et Anthony Jelonch à l'aile en n°6. Le parisien Sekou Macalou lui est de l'autre côté en n°7.

La force de ce choix, c'est de miser sur deux joueurs qui peuvent apporter beaucoup à l'équipe de France. Si cette combinaison est gagnante face à la Géorgie, on pourrait très vite la revoir face à la Nouvelle Zélande samedi prochain.