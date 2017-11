Test Match : France - Japon, la victoire ou la honte pour les Bleus

Après avoir enchaîné les défaites contre la Nouvelle-Zélande et l'Afrique du Sud, le XV de France n'a pas le droit au faux pas face au Japon pour le dernier test de novembre ce samedi à la U Arena de Nanterre (20h45).

La petite crise ou la grande crise ? Après cinq défaites de suite et à deux ans de la Coupe du monde 2019, le XV de France de Guy Novès se retrouve sous tension à l'heure de retrouver le Japon dans le dernier test match de novembre pour clore la tournée d'automne.

Éviter le crépuscule face au pays du Soleil levant

L'objectif ambitieux fixé par le président de la Fédération Bernard Laporte de remporter trois des quatre rencontres est envolé après les défaites contre la Nouvelle-Zélande (18-38 samedi puis 23-28 mardi) et contre l'Afrique du Sud (18-17). Il s'agit de ne pas être fanny et de sauver l'honneur face aux modestes Nippons après quatorze défaites en vingt-et-une rencontres depuis l'arrivée aux commandes de Novès fin 2015 et la bouillie de rugby proposée.

On change tout pour clore le bal

Cette fois, du changement: le sélectionneur du XV de France Guy Novès a renouvelé de plus de moitié son équipe de départ. Il a cette fois procédé à huit changements pour affronter les "Brave Blossoms" à la U Arena de Nanterre (Hauts-de-Seine), où les Bleus tenteront de mettre fin à une série de six revers, dont cinq test-matches.

Ils sont huit dans le XV de départ: Serin, Trinh-Duc, l'arrière Scott Spedding, l'ailier Gabriel Lacroix, les centres Henry Chavancy et Damian Penaud, le troisième ligne Sekou Macalou le deuxième ligne Romain Taofifenua. Hormis Serin et Penaud, tous avaient participé à la courte défaite contre la réserve des All Blacks (23-28), le 14 novembre à Lyon, qui n'avait pas valeur de test-match.

Le staff du XV de France remanié ?

Le président de la Fédération Bernard Laporte pourrait, lui, dégainer, après avoir évoqué la semaine dernière la possibilité d'apporter du sang frais au sein de l'encadrement, en qui il a néanmoins assuré avoir toujours confiance. Bref, les Bleus doivent éviter de s'enfoncer un peu plus et semblent dans l'obligation de se rassurer.

Pour esquisser un sourire en cet automne morose, il n'y a qu'une seule voie, celle de la victoire.

(avec AFP)