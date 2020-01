TFC et Stade Toulousain peuvent-ils jouer sur la pelouse du Stadium le même weekend ?

Toulouse, France

Le Stade Toulousain est à 80 minutes d'un quart de finale de Champions Cup à domicile. Pour éviter de se faire des nœuds à la tête, les Rouge et Noir doivent s'imposer dimanche contre Gloucester. Même sans bonus. Un quart à la maison attendu depuis dix ans dans la ville rose. Si l'objectif est rempli, le TFC et le Stade Toulousain pourraient jouer au Stadium le même weekend.

Vincent Terrail-Novès : "C'est tout à fait envisageable"

En effet, le weekend des 4 et 5 avril, le TFC reçoit l'AS Saint-Etienne pour le compte de la 31e journée de Ligue 1. Si le Stade Toulousain joue un quart de finale à domicile, on peut voir deux matches le même weekend au Stadium : "C'est tout à fait envisageable. Nous on a demandé au TFC et au Stade Toulousain de se rapprocher et de se mettre d'accord sur les modalités d'enchaînement de ces deux rencontres avec une priorité quand même pour la métropole pour l'état du stade qui est de faire jouer d'abord le football puis le Stade Toulousain. Je pense qu'un accord sera trouvé très facilement entre eux parce que les relations sont excellentes entre les deux présidents", explique Vincent Terrail-Novès vice-président de Toulouse Métropole en charge des sports.

Un précédent en 2010

Ce cas de figure s'est déjà présenté il y a dix ans lors du dernier quart de finale européen à domicile du Stade Toulousain. Le samedi 10 avril 2010, le TFC avait battu Grenoble en Ligue 1. Le lendemain, les rugbymen, futurs champions d'Europe cette année-là, avaient éliminé le Stade Français (42-16) devant 35.000 personnes.