Théo, chanceux Toulousain qui va assister à la finale de Champions cup à Twickenham "prêt à mettre l'ambiance"

Théo est un Toulousain, fan de rugby, installé à Londres. Il a réussi à décrocher son billet pour aller voir la finale de Champions Cup entre La Rochelle et Toulouse ce samedi 22 mai. Et il savoure sa chance. Il témoigne dans notre matinale spéciale ce vendredi.

Ils ne seront que 10.000 à pouvoir assister à la finale de la Coupe d'Europe de rugby entre La Rochelle et le Stade Toulousain, ce samedi 22 mai, à Twickenham, près de Londres. Théo fait partie des chanceux qui ont réussi à acheter un billet. Il était l'un de nos invités de la matinale spéciale "English Breakfast" ce vendredi, à la veille de ce match historique.

"Ca fait des envieux"

Cet ancien étudiant de Supaero, expatrié en Angleterre, est fan des Rouge et Noir et il a "reçu beaucoup de messages" de ses amis quand il a annoncé qu'il avait sa place. "Ca fait des envieux ! ". Pourtant, il a eu les places presque par hasard : "Le jour où elles sont apparues, un ami m'en a informé, j'ai pris mes places et je les ai eues ! ", raconte-t-il. Il s'étonne d'ailleurs, car selon lui, il reste encore des places disponibles. Alexander Seal, journaliste à RFI, racontait à France Bleu Occitanie, que le match se déroulait dans une relative indifférence dans la presse britannique.

Prêt à mettre l'ambiance

Théo raconte ce qu'il a prévu avec ses amis : "Dans le stade on est 4 par 4 ou 6 par 6, on ne sera pas tous à côté, mais on a prévu de se retrouver au bar avant, dans un pub, vers 13h. On sera en rouge et noir bien sûr ! Ca va nous rappeler la France, car cela fait longtemps qu'on n'est pas rentrés." Il est bien prêt à mettre l'ambiance : "On doit porter le masque mais on peut chanter ! Le fait d'être que 10.000 on a l'impression que notre voix peut faire la différence, ça va nous motiver à pousser plus fort."

Sur le pronostic ? "On a une très grande équipe, je suis très déçu que Julien Marchand ne soit pas là, mais je suis confiant. On a de grandes chances de victoires mais cela ne sera pas facile !"

A Toulouse, pas de fête

Si Théo pourra aller dans un pub et faire la fête dans les rues de Londres en cas de victoire, revanche, à Toulouse, les autorités ont quasiment supplié la population de rester à la maison pour éviter les attroupements alors que les retransmissions télévisées sont interdites dans l'hyper-centre de la ville rose, que les espaces centraux du Capitole et de la place Saint-Pierre seront fermés et qu'il n'y aura pas d'écran géant à Ernest-Wallon. De nombreux supporters, privés de fête, ont tout de même acclamé les joueurs et le staff ce jeudi.

Pour afficher ce contenu Twitter, vous devez accepter les cookies Réseaux Sociaux.



Ces cookies permettent de partager ou réagir directement sur les réseaux sociaux auxquels vous êtes connectés ou d'intégrer du contenu initialement posté sur ces réseaux sociaux. Ils permettent aussi aux réseaux sociaux d'utiliser vos visites sur nos sites et applications à des fins de personnalisation et de ciblage publicitaire. J'autorise Gérer mes choix

Emission spéciale ce samedi sur France Bleu pour le match

France Bleu Occitanie vous fera vivre la rencontre La Rochelle-Toulouse ce samedi, émission spéciale dès 16h. Julien Balidas, reporter France Bleu, est déjà à Londres pour suivre ce match et nous le faire vivre. On attend vos appels pour encourager le Stade Toulousain ce samedi, dès 16h. Coup d'envoi à 17h45.