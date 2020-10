Thierry Dusautoir en lice pour le prix du joueur de rugby de la décennie

Thierry Dusautoir, 38 ans, 80 sélections, devra pour être élu meilleur joueur de la décennie devancer les néo-zélandais Dan Carter, Kieran Read, Richie McCaw, Beauden Barrett et Brodie Retallick, le Sud-Africain Pieter-Steph du Toit et l'Irlandais Jonathan Sexton, autre joueur à avoir évolué en Top 14 avec Carter et Dusautoir. Le Toulousain avait été désigné meilleur joueur de l'année 2011 par World Rugby.

Un vote populaire, sur Internet pendant 10 jours

Les internautes peuvent voter sur le site internet de World Rugby jusqu'au 25 octobre. World Rugby dévoilera les gagnants le 7 décembre.

Chez les femmes, la Françaises Jessy Trémoulière figure dans une liste de huit joueuses aux côtés de trois Néo-Zélandaises, trois Anglaises et une Canadienne. Par ailleurs, un jury composé de personnalités du rugby désignera les meilleures équipes à XV de la décennie. Thierry Dusautoir est membre du jury pour l'équipe masculine.