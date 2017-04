Thierry Dusautoir n'a qu'un seul regret : ne pas avoir été champion du Monde

Invité de Club XV ce lundi soir sur l''antenne de France Bleu Toulouse le capitaine du Stade Toulousain est revenu sur son impressionnante carrière et évoqué son départ "mûrement réfléchi" pendant deux ans. Thierry Dusautoir tourne la page l'esprit serein

Il n'a qu'un seul regret "ne pas avoir été champion du monde en 2011" alors que jamais l'équipe de France n'a été aussi prêt de lever la coupe Web Ellis, ne s'inclinant que d'un seul point face aux All Blacks chez eux 8 à 7.

Itinéraire d'un enfant gâté

5 jours après avoir rendue publique sa décision d'arrêter le rugby à la fin de la saison pour se consacrer aux affaires, Thierry Dusautoir était lundi l'invité exceptionnel de Club XV. Il a répondu aux auditeurs qui saluaient son palmarès et s'est exprimé sur sa décision de clore un très beau parcours rugbystique qui lui a permis d'être champion de France, champion d'Europe et vice champion du monde, son seul regret. "Le rugby m'a tout donné" dit le Dark Destroyer réputé pour sa défense intraitable. Initialement programmée à l'age de 33 ans sa fin de carriére aura attendu 2 ans supplémentaire le temps de préparer l'après

Meilleur joueur du monde en 2011

A l'issue de la coupe du monde 2011, disputée en Nouvelle Zélande, l'IRB, l'international Rugby Board, lui décerne le titre de meilleur Joueur mondial de l'année. un honneur qui ne masque pas saseule déceptionà l'heure du bilan : ne pas avoir décroché le titre de Champion du monde après s'être incliné en finale face aux All Blacks sur le plus petit écart, 8 à 7. "un regret mais beaucoup d'émotions vécues"

c'est peut être la conséquence de cette défaite le pjoueur le plus redoutable selon Titi est Richie Mc Caw le troisième ligne et capitaine Néo Zélandais.

Thierry Dusautoir n'a plus que deux matches à disputer sous le maillot toulousain, à Castres puis contre Bayonne pour la dernière journée et devant le public d'Ernest Wallon. Un événement qu'il avoue appréhender "il y a toujours la crainte du vide et il y aura toujours la nostalgie de ce que j'ai vécu comme joueur de rugby"