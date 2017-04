Thierry Dusautoir prend sa retraite : "si il veut entraîner Trélissac, y'a pas de soucis!" dit son premier entraîneur

Thierry Dusautoir a annoncé ce mercredi la fin de sa carrière de rugbyman le samedi 6 mai. A 35 ans, le troisième ligne, ancien capitaine du XV de France tire sa révérence. Il a fait ses débuts en Dordogne au club de Trélissac.

Thierry Dusautoir plaque tout. A 35 ans, le troisième ligne de Toulouse a décidé de mettre un terme à sa carrière de rugbyman. Il fera ses adieux le 6 mai lors d'un match face à Biarritz. Le mythique capitaine du XV de France a fait ses premiers pas dans le métier en Dordogne, à Trélissac.

"C'était déjà le plus grand" se souvient Michel Lamand. A l'époque ce retraité de 61 ans faisait partie de l'équipe d'entraîneurs du club périgourdin. "Au début de la saison il fallait renforcer les effectifs des équipes cadet et junior et Thierry est arrivé alors qu'il faisait du judo. On a tout de suite était étonné par son gabarit" raconte Michel Lamand. Le jeune Titi, 16 ans à l'époque, va trouver sa place comme troisième ligne. Réservé il arrive pourtant très vite à se faire une place au sein de l'équipe et prend rapidement une place de leader. "Il comprenait tout très vite. on lui disait de faire quelque chose et il appliquait à la lettre, que ce soit à l'entraînement ou pendant les matches. Je lui ai tout de suite dit qu'il n'allait pas rester longtemps à Trélissac," confie l'ancien entraîneur.

Thierry Dusautoir (en haut, deuxième en partant de la gauche) lorsqu'il faisait partie du groupe des "juniors" © Radio France - Benjamin Fontaine / Document Michel Lamand

Michel Lamand ne s'est pas trompé. Après deux années à Trélissac, le "Dark Destroyer" prend la direction du CAP de Périgueux où il passe un an, puis il est recruté à Bordeaux-Bègles. Viendront ensuite Biarritz, Toulouse et les multiples sélections en équipe de France. Michel Lamand a toujours gardé un œil sur la carrière de son jeune joueur et sur ses performances. "Il est très puissant en défense et il a une qualité physique qui n'a pas été exploitée en équipe de France c'est sa vitesse. Dans le jeu il aurait pu apporter beaucoup plus."

Michel Lamand n'a jamais recroisé Thierry Dusautoir mais il est fier "d'avoir réussi à lui faire aimer le rugby". Si jamais le troisième ligne cherchait des occupations pour sa retraite, le Périgourdin a une idée pour lui : "il peut venir entraîner Trélissac, il sera toujours le bienvenu !". Le message est lancé.