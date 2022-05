Thomas Acquier, talonneur du CA Brive : "Je garderai un attachement à vie à ce club"

C'était l'un des homme fort de la première ligne corrézienne. Annoncé depuis l'hiver, Thomas Acquier va quitter ses compagnons de route à la fin de la saison pour rejoindre Bayonne. Il lui reste 80 minutes à disputer...s'il est remis de sa blessure. "Je me suis fait une petite déchirure à la cuisse au stage de Soustons" explique l'expérimenté talonneur. "Je suis en phase de rééducation pour tenter de revenir la semaine prochaine, mais rien n'est sûr" souligne le prudent rugbyman.

Huit saisons et une montée en Top 14 plus tard...

De fait, la célébration organisée par le club à la fin de la rencontre face à Toulouse n'était pas aussi joyeux qu'annoncé. "J'étais très déçu de ne pas jouer le match. En plus, on le perd...j'ai eu du mal à profiter. Mais l'hommage sur la pelouse et surtout dans les vestiaires a été très important pour les partants. Ca reste un bon moment" confie le talonneur.

Huit saisons avec Brive, ça ne s'évacue pas comme cela. Thomas Acquier se souvient du jeune homme qu'il était lorsqu'il arrive en Corrèze. "J'avais 24 ans, j'ai découvert le haut niveau à Brive et grâce à Brive" estime le joueur. "Je suis conscient de la chance que j'ai eu, des émotions positives comme ce match de 2015 contre le Stade Français, ou l'access match...il y a eu beaucoup de choses qui se sont passées. _Je garderai un attachement à vie avec ce club_" sourit le talonneur, ému à l'évocation de ces souvenirs.

"Ce n'est pas la fin de mon histoire avec cette ville".

Mais, il faut vite se reconcentrer. Car avec trois balles de matchs gaspillées, Brive n'a plus qu'une seule manière de valider son maintien : gagner contre le Stade Français, alors que la dernière victoire à l'extérieur date de janvier 2021. "Ca fait un paquet de match qu'on est dans une situation où l'on arrive pas à concrétiser en marquant les ou le point qu'il nous manque. Les gars vont essayer de travailler physiquement cette semaine et tactiquement. Mais, ça va surtout se jouer psychologiquement" explique le joueur d'expérience. La sérénité devra être au rendez-vous. "Il faudra s'appuyer sur les leaders de vestiaires et de jeu. Même si Saïd va nous manquer, ça ne veut pas dire qu'il est absent du groupe. Aujourd'hui l'avenir du club et de beaucoup de joueurs sont en jeu. Il faut arriver à trouver les ressorts psychologiques" pour aborder ce match.

Un oeil sur les phases finales de Pro D2, mais la tête avec Brive

Thomas Acquier sourit à l'évocation de sa vie corrézienne : "je me suis marié ici, j'ai été père ici, ma fille est corézienne à Brive. Ce n'est pas la fin de mon histoire avec cette ville". Même s'il rejoindra Bayonne l'an prochain. "Pour l'instant, je ne me suis absolument pas projeté sur Bayonne pour l'instant" confesse le joueur, qui veut d'abord se concentrer sur Brive. Même si dimanche, il sera, comme d'autres passionnés de rugby, devant la télé. "Bien sûr que je regarderai les demi-finales dimanche, mais j'ai signé pour jouer en Pro D2 comme en Top 14. Chacun a sa saison à finir. Je suis sous contrat jusqu'au 30 juin, donc je serais mobilisé jusqu'à la fin pour Brive" explique sérieusement le natif de Béziers. Il espère désormais simplement être remis pour se rendre à Paris le 5 juin prochain.