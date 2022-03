Thomas Combezou, centre corrézien de Castres : "Brive et Castres, deux équipes qui se ressemblent beaucoup"

Alors que Brive reçoit Castres ce samedi à 17 heures au Stadium, parole au plus corrézien des Castrais ce jeudi dans 100% CAB. Thomas Combezou, né à Tulle, et dont la famille se situe en Haute-Corrèze, analyse le match de ce samedi et parle de son futur...en Corrèze.

La saison dernière, Thomas Combezou a manqué un seul match avec le Castres Olympique. Peu de joueurs peuvent se gargariser en Top 14 d'être aussi essentiel à une équipe, tout en étant humble et en transpirant les valeurs du rugby. Thomas Combezou est un peu ce joueur-là. Né à Tulle, ayant fait son école de rugby à Ussel avant de partir à Clermont, La Rochelle, Montpellier avant d'atterrir dans le Tarn, Thomas Combezou a l'expérience du Top 14. Avec trois phases finales de Top 14, dont une victoire en 2018, le trois-quarts centre replonge dans ses souvenirs, parle de ce prochain match contre Brive, mais livre aussi son envie de retour à la terre corrézienne.

Thomas, un déplacement à Brive, c'est toujours un particulier pour le Tulliste d'origine que vous êtes ?

Tulliste oui, plutôt Haute-Corrèze, un peu plus haut, mais tout ce qui est Lamazière-Basse, Egletons ou Neuvic (rires). Mais oui, c'est un déplacement particulier parce que c'est mon département de cœur et on a toujours envie de revoir sa famille qui va venir au stade pour le match. J'ai pas mal d'amis qui vont venir, mes enfants...bref, c'est toujours un match particulier parce qu'on revient dans son département d'origine.

Castres et Brive, deux équipes qui se ressemblent

En plus, Castres et Brive, en l'occurrence, sont des équipes qui ont un point commun : dans leurs stades, il y a une ambiance énorme et elles sont souvent intraitables....

Oui, oui, oui. C'est vrai que Brive et Castres, ce sont deux équipes qui se ressemblent vraiment beaucoup. Le public, c'est un public est amoureux de son club, il a des valeurs et il tire son équipe vers le haut et l'équipe en a besoin. Donc il y a beaucoup de ressemblances entre Castres et Brive et et c'est vraiment des matchs en tout point particulier.

Vous allez arriver en plus à Brive dans une situation particulière, avec une vraie belle saison Vous êtes quasiment dans la lutte pour le top 6. Vous y êtes d'ailleurs en ce moment et vous faites des bonnes performances ces derniers temps....

Oui, on est dans la lutte pour le top 6. C'est très clairement ce qu'on veut atteindre. Après, il ne faut pas non plus s'emballer. On va rencontrer de belles équipes jusqu'à la fin de saison et aujourd'hui, ça peut aller très vite vers le haut comme vers le bas. Il ne faut pas se prendre la tête et surtout se poser trop de questions. Tous les déplacements vont être importants, on est à six matchs de la fin. Tous les points vont compter, que ce soit pour Brive ou pour nous. Donc on a tous besoin de points pour engranger de la sérénité.

Son 200e match à Castres, Saïd Hirèche et ses débuts à Ussel

Ce sera le 201e match de votre carrière à Castres. Ça vous fait quelque chose? Sera-t-il aussi particulier que le 200ème ?

Ca, vous savez, je ne regarde pas après ça, car des matchs de Top 14, j'en ai joué vraiment beaucoup. C'est le 200e à Castres, mais j'en ai fait déjà un bon paquet dans des clubs comme Montpellier, La Rochelle ou Clermont. Alors, c'est vrai que ça fait plaisir parce que c'est une certaine reconnaissance dans mon club actuel et surtout parce que je m'y sens bien. Et ça prouve qu'il y a eu de la continuité dans l'équipe. Mais, maintenant, c'est passé. Place aux performances avec l'équipe et le club et on va laisser ça de côté.

Malgré tout, vous repensez un peu à vos débuts dans le rugby à Ussel ?

Oui, bien sûr, parce que c'est quand même mon club formateur. C'est un club qui a toujours été cher à mon coeur et et surtout, j'ai fait l'école de rugby là bas, une formation avec tous mes copains. Donc oui, bien sûr, j'y repense, mais après, on évolue, on devient des hommes et on avance tranquillement vers une certaine maturité rugbystique et aujourd'hui maintenant, on est plus proche de la fin du début.

Justement, face à vous, ce week-end, il y aura aussi un homme passionné qui a décidé de prolonger pendant un an. C'est Saïd Hirèche, le capitaine de Brive. C'est quelqu'un d'impressionnant aussi depuis Castres ?

Ben écoutez, Saïd, c'est quelqu'un qui, je pense, pour le club de Brive, est emblématique. Bien sûr, il a été très, très, bon durant pas mal d'années à Brive et aujourd'hui, c'est vraiment un leader pour cette équipe. Donc bien sûr, c'est quelqu'un qui est respectable et je pense qu'il est respecté par la plupart des joueurs de Top 14. Sa carrière à Brive montre sa régularité dans l'implication. C'est important d'avoir des joueurs comme ça dans un club tel que Brive parce que il n'y a pas les meilleurs joueurs du championnat. Mais par contre, il y a des valeurs et ces valeurs sont transmises par des joueurs tels que Saïd.

Son retour en Corrèze en tant qu'agriculteur

Thomas Combezou, vous réfléchissez déjà à votre fin de carrière ?

Il me reste encore un an de contrat à Castres, donc on va se donner un maximum. Et surtout, ne pas galvauder ces derniers matchs de ma carrière. Je veux me donner à fond parce qu'à Castres, on peut encore jouer des matches de très haut niveau, et puis surtout aspirer peut être à faire des phases finales. Donc, quand on est compétiteur, on a envie de les jouer.

La suite, ça peut être un retour en Corrèze ?

Certainement oui, je vais rentrer dans ma Corrèze natale parce que je vais certainement m'installer avec mon frère Julien en vaches limousine alaitantes sur la commune de Lamazière-Basse. Je veux reprendre l'exploitation familiale avec mon frère qui est déjà installé. Donc, il y a de grandes chances que je revienne dans le coin, ouais. Encore quelques mois et ce sera définitif. Le métier d'agriculteur me passionne : c'est un métier d'avenir, qui permet à toute une population de manger, donc je pense qu'il faut le respecter. Je pense que ces valeurs que ce métier véhicule sont les miennes et celles que j'ai envie de véhiculer pour l'avenir.

Avant ça, il y a ce match contre Brive où vous viendrez avec des ambitions...

On vient pour faire le meilleur match possible. Brive a besoin de points comme nous. On est conscient de la tâche qui nous attend. Cette équipe nous a posé beaucoup de problèmes au match aller par sa défense. C'est une équipe qui, face au mur, prouve qu'elle a de grandes valeurs. Et quand on a de grandes valeurs, on sort de grosses prestations.