Thomas Laranjeira avant CAB-UBB : "Nous sommes capables d'élever notre niveau"

La semaine dernière, face à Pau, le capitaine Saïd Hirèche avait fait son retour après une blessure musculaire. Cette semaine, au Stadium, face à Bordeaux-Bègles, c'est l'un des autres joueurs cadres du CAB qui va revenir. L'arrière Thomas Laranjeira, qui souffrait d'une déchirure au mollet, va disputer son premier match en tant que titulaire depuis le mois d'octobre. Entretien avec un joueur qui va apporter un peu de sérénité dans la tempête du bateau briviste.

Thomas, c'est une belle équipe qui arrive au Stadium ce samedi

Oui, c'est une très belle équipe qui arrive chez nous. Ce sont les premiers du championnat, avec de belles ambitions depuis plusieurs années. C'est une équipe complète presque sur tous les postes. Donc, c'est un match de très haut niveau qui nous attend et j'espère que l'on pourra répondre présent et faire un bon match également. Je pense qu'on est une équipe qui est capable d'élever notre niveau. On l'a prouvé par le passé. On s'est souvent démultiplié face à de grosses équipes, donc je pense que ça sera le cas. On s'est bien préparé. Aujourd'hui, on sait où on en est. On est dans une situation pas très bonne. Les deux derniers sont qu'à deux points derrière nous. Donc, tout peut vite basculer. On sait très bien que quand dans les dernières places, mentalement, c'est toujours différent. A nous de rester devant eux, de faire le boulot pour avoir une suite de saison plus facile à gérer.

Tu vas être buteur pour ta reprise au Stadium, comment l'abordes-tu ?

Je vais essayer de garder ma routine que j'ai depuis de nombreuses années pour eux, pour m'enlever tous les points négatifs qui peuvent venir autour de moi. Et puis voilà, j'essaie d'être le plus serein possible. On verra ce que ça donnera. On sait derrière qu'il y a Enzo (Hervé) qui peut buter, qui est un très, très bon buteur aussi. Il n'y a pas de souci par rapport à par rapport à ça. Juste à bien se concentrer et à faire abstraction de toutes les ondes négatives nouvellement créées.

Tu t'es entraîné à buter sous la neige hier, ça aide à trouver des repères ?

Ouais. Après, je pense que le terrain sera quand même déneigé. A Brive, il ne fait pas très froid donc, pas sûr que ça dur et que ça tienne. Par contre, ça risque d'être humide. Ça risque d'être glissant. Les conditions vont être assez compliquées. Il va falloir se resserrer. Les fondamentaux vont être d'autant plus précieux. On sait que c'est une équipe très agressive, très dense. Donc, à nous de répondre sur ces secteurs là. C'est ce qui va aussi nous permettre de pouvoir remporter le match : de se mettre à leur niveau dans l'agressivité, dans la discipline, dans l'impression de tout ce qu'on va mettre en place quoi qu'il arrive. On a un gros défi à relever. À nous de répondre présent.

Ton retour s'est bien passé après ta déchirure au mollet ?

Oui, j'ai pris le temps qu'il fallait pour me soigner. Je n'ai pas essayé de précipiter les choses, en enchaînant deux semaines de travail avec l'équipe. J'ai pu avoir mes 15 minutes la semaine dernière contre Pau. On va essayer de monter crescendo sans précipiter les choses pour pouvoir continuer à enchaîner, surtout ne pas sortir du groupe. Et puis apporter tout, tout ce qu'on peut au groupe, parce que quoi qu'il arrive, on va y arriver tous ensemble. Il faut que chaque individu donne le meilleur de soi même. On va avoir une fin de saison compliquée. Il va falloir être solidaire.

Après Saïd, tu reviens. Vous faites partie des joueurs cadres. C'est important d'avoir votre expérience alors que la situation comptable du CAB n'est pas bonne ?

Si on parle de moi et de Saïd, ça fait 10 ans qu'on est là. On a vécu deux saisons en Pro D2, 8 en Top 14. On a vécu deux saisons en Top 14 qui étaient très positives avec des top 8, mais sinon, on a toujours vécu des maintiens avec des situations compliquées. Donc, c'est que des choses qu'on connait que l'on a vécu. On ne va pas tout révolutionner mais en tout cas, on peut apporter notre expérience et échanger avec les jeunes joueurs. Un maintien, ça se joue vraiment jusqu'à la dernière minute. Quoi qu'il arrive, on a une équipe qui est programmée pour ça aussi. On savait quand on a commencé le championnat qu'on allait avoir des périodes difficiles, donc on est prêts à ça. Je pense que ce que j'ai dit : il faut qu'on joue les matchs les uns après les autres, sans trop regarder ce que les autres font? parce que de se contenter des résultats des des équipes de derrière, ça ne nous a jamais réussi.

Donc, on va essayer de se concentrer sur nous, sur nos performances, essayer d'avancer comptablement parce que c'est important d'avancer comptablement, même si les copies ne sont pas bonnes. Tant que tu avances comptablement, le maintien se rapproche. Donc voilà, on va essayer de faire les choses bien sans se mettre trop de pression, même si mentalement, il faut se préparer parce que ça va être la guerre. Et puis, les Bordelais vont rien nous lâcher. Ces deux années qui viennent chez nous, ils repartent avec des défaites. Donc connaissant le manager, il va les préparer correctement. Donc, il n'y aura pas de surprise: ça va être compliqué et à nous de nous mettre en face et de faire le meilleur match possible.