Thomas Ramos : "Je ne sais pas si jouer 50 minutes à l'arrière est très intéressant"

A l'issue d'un match de reprise plein d'intensité sur la pelouse de Bordeaux, le Stade Toulousain a signé son premier succès de la saison (25-26). On y a découvert quatre des six recrues et un coaching très rapide du staff rouge et noir. Qui n'a pas l'air d'avoir plu à tout le monde.