Thomas Ramos n'a "pas de quoi prendre le melon" après ses belles performances avec le XV de France

Thomas Ramos a été sous le feu des projecteurs lors des trois rendez-vous du XV de France cet automne. Titulaire à l'arrière, il a fait le job mais le Toulousain relativise.

"On sait que ça va vite"

"Je ne sais pas si je reviens pour apporter un plus. J'arrive en club pour apporter ce que j'apporte depuis que je joue ici. Il n'y a pas plus de pression à se mettre par rapport au retour de la tournée. Quand on est absent pendant un mois, on retrouve rapidement des automatismes quand on est bien dans son club", explique Thomas Ramos avant la réception de Perpignan.

Et pas question de se croire arrivé pour une place de titulaire avec le XV de France : "On garde la tête froide. Cela peut aller très vite. Cela faisait un petit moment que je galérais en équipe de France et que je n'avais pas de temps de jeu. Quand on a l'opportunité d'en avoir, ça fait beaucoup de bien. On sait aussi que ça vite. Il n'y a pas de quoi avoir le melon parce que j'ai fait trois matches en équipe de France. On a une grosse période qui nous attend, il faut regarder de l'avant."

Le Stade Toulousain pourra compter sur Thomas Ramos ce samedi après-midi à l'occasion de la 12e journée de Top 14 face à Perpignan, dans un stade Ernest-Wallon à guichets fermés.