"Thomas Ramos pourrait prendre ma place" dit Ugo Mola après Toulouse-Bulls

Un 100% au pied (7/7) et encore un match très abouti de l'arrière du Stade Toulousain Thomas Ramos ce dimanche au Stadium en Champions Cup.

Le manager des Rouge et Noir Ugo Mola s'est montré une nouvelle fois élogieux envers le Tarnais : "C'est le coach du terrain. Il pourrait prendre ma place et je pense qu'il la prendra dans pas longtemps. Il a un niveau de confiance qui lui permet de faire des choses de très haut niveau. Il est parti pour être un joueur de classe mondial. C'est dans les grands matches que l'on voit les grands joueurs. J'espère qu'on en verra encore plus le weekend prochain."

Ramos, lui, pense collectif et veut faire mieux face aux Sharks en quart de finale : "On aurait dû marquer au moins un essai en première mi-temps. On fait deux erreurs sur des coups d'envoi. Ils marquent six points grâce à nous. Ce sont des erreurs à gommer le weekend prochain."

Le Stade Toulousain recevra les Sharks samedi 8 avril à 16 heures à Ernest-Wallon. Ce sera sans doute sans le talonneur Julien Marchand, qui souffre d'une "belle entorse de la cheville" selon Ugo Mola.