Thomas Ramos prolonge jusqu'en 2027 avec le Stade Toulousain

Les supporters du Stade Toulousain ont le sourire. Thomas Ramos, l'arrière international, a prolongé de quatre ans son contrat à Toulouse, qui court désormais jusqu'en 2027. Le Tarnais de Mazamet, âgé de 26 ans, a été formé au Stade toulousain où il a effectué l'ensemble de sa carrière à l'exception d'un prêt à Colomiers, lors de la saison 2016-2017.

Thomas Ramos, capable d'évoluer à la fois à l'arrière et à l'ouverture, s'est imposé comme l'un des cadres du Stade Toulousain. En septembre dernier, il atteignait la barre des 1000 points avec les Rouge et Noir, toutes compétitions confondues. Il devrait cependant être soumis à partir de la saison prochaine à une forte concurrence avec les arrivées attendues de l'arrière de Perpignan et du XV de France Melvyn Jaminet et de celui de Grenoble (Pro D2) et de l'équipe d'Italie Ange Capuozzo, l'une des révélations du dernier Tournoi des six nations.

Antoine Dupont, Cyril Baille et François Cros ont tous prolongé ces derniers mois jusqu'en 2027, tandis que le talonneur et capitaine Julien Marchand s'est engagé jusqu'en 2028. L'ouvreur international Romain Ntamack devrait également prochainement prolonger son bail chez les Rouge et Noir.