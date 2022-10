Thomas Ramos - "Sur le terrain, j'essaye de m'exprimer autant ... que j'ai le 10 ou le 15 dans le dos"

Même si c'est une victoire collective, et que sans les copains on arrive à rien, c'est quand même un beau match pour toi ?

Ouais, ouais, je suis content personnellement d'avoir d'abord réalisé un bon match. Après, là, c'est un sport collectif et il y a aussi le fait que j'ai été le buteur sur ce match qui fait que j'ai marqué des points au pied parce qu'on a marqué aussi des essais et quelques pénalités. Donc c'est dans l'ensemble un très bon résultat, personnellement et collectivement.

10 ou 15, tant que tu es sur la feuille de match, tu es content ... mais est-ce que le poste d'ouvreur te permet de plus t'exprimer ?

Comme je le dis souvent, le poste d'ouvreur au poste d'arrière au Stade Toulousain sont quand même assez similaires. Même si au poste d'ouvreur, c'est vrai qu'on touche plus le ballon, on décide plus du jeu que derrière, mais c'est juste pour moi un numéro derrière le dos . En tout cas, sur le terrain, j'essaye de m'exprimer autant, que j'ai le 10 ou le 15 dans le dos.

Une appréhension pour ce déplacement à Brive ?

A Brive c'est toujours des matchs compliqués. On sait que c'est une équipe qui joue plutôt le maintien chaque saison. Mais ça n'empêche pas que ce sont des matches très durs. C'est une équipe qui met aussi beaucoup d'agressivité tout au long du match. Donc voilà, il va falloir bien le préparer, bien analyser leur jeu et ensuite se concentrer sur le nôtre et essayer de rentrer dans la partie dès le coup d'envoi. Et pas attendre de subir un petit peu les assauts brivistes.

Le match à Pau (défaite du Stade Toulousain) permet de garder la tête froide ?

Je pense que sur des matchs comme à Brive ce week end, ou à Pau, ce sont des matches qui peuvent se ressembler, c'est important de le rappeler aussi. Parce que si on parlait des matches tout à l'heure qu'on avait pu réussir mais mais celui là, on est passé totalement à côté. Donc je pense qu'on n'a pas envie de passer deux fois en si peu de temps à côté en Top14. Donc bien sûr qu'on va pouvoir s'en servir, notamment dans l'agressivité qu'on avait pu mettre ce jour là à Pau qui était quasi inexistante. Donc espérons que ça se passe mieux ce week end à ce niveau là.