Thomas Ramos veut effacer la frustration du Leinster face au Racing 92

Après une petite semaine passée au Portugal puis une préparation à Ernest-Wallon, les joueurs du Stade Toulousain ont pris la route pour San Sebastian ce mercredi. Avant le rendez-vous le plus important de cette fin de saison, Thomas Ramos a répondu à nos questions. Revanchard.

Oublier la Champions Cup

Il n'y a plus que le Top 14 pour ramener quelque chose à l'issue de la saison. Il y a un peu plus d'un mois, les Toulousains étaient éliminés par le Leinster en demi-finale de la Champions Cup. Et avant de partir au Portugal, c'était encore dur à avaler pour l'arrière tarnais : "Il y en a qui arrivent peut-être à oublier la défaite facilement ou à passer à autre chose facilement. Pour ma part, je pense encore à la demi-finale au Leinster certaines fois. Il y a certains moments où ça m'embête vraiment de perdre."

La 45e demi-finale pour Toulouse depuis la guerre

Le Stade Toulousain va découvrir l'enceinte d'Anoeta ce jeudi en début d'après-midi pour la traditionnelle mise en place de veille de match. "Il me tarde d'être à la demie pour basculer dans un grand match et oublier cette frustration du Leinster. C'est un stade de footeux en plus. Quand on voit l'ambiance qu'il y avait pour Bayonne-Pau, on a tous envie d'y être. Il y aura une superbe ambiance. On fera tout pour passer ce tour."

Le Stade Toulousain va disputer la 45e demi-finale de l'après-guerre. En espérant aller chercher une nouvelle finale au Stade de France.