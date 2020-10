Le club auvergnat a hérité d'une double confrontation contre les vainqueurs anglais de la dernière Challenge Cup et la redoutable province irlandaise lors du tirage au sort effectué ce mercredi à Lausanne. Il faudra finir dans les quatre premiers de la poule pour accéder aux quarts de finale.

Tirage de la Champions Cup : Bristol et le Munster pour l'ASM Clermont

Crise sanitaire oblige, la calendrier européen a été bousculé au point que la finale de la Champions Cup 2020 n'a été disputée qu'il y a une dizaine de jours et remportée par les Anglais d'Exeter face au Racing 92. Du coup, les organisateurs de l'EPRC ont concocté une formule inédite pour cette nouvelle campagne européenne avec un calendrier resserré.

24 clubs participent à la compétition. Les huit premiers du Top 14, de la Premiership anglaise et du Pro 14, la ligue regroupant les meilleures équipes celtes et italiennes. Classés en quatre chapeaux en fonction de leur classement dans leur championnat domestique sur cette saison dernière, les 24 équipes ont été réparties en deux poules de douze.

Résultat du tirage effectué ce mercredi à Lausanne, l'ASM Clermont Auvergne qui tombe dans la poule B, défiera lors d'une double confrontation les Anglais de Bristol, vainqueurs de la Challenge Cup contre Toulon, et les Irlandais du Munster. Le premier match des jaunards aura lieu le week-end des 11-12-13 décembre.

Pendant la phase de poules, chaque club jouera quatre matchs (deux à domicile, deux à l’extérieur). Les quatre clubs les mieux classés de la poule A et de la poule B seront qualifiés pour les quarts de finale qui se joueront en matchs aller et retour.

Poule A : Wasps, Bordeaux, Leinster, Bath, Toulon, Edimbourg, Sale Sharks, La Rochelle, Scarlets, Northampton, Montpellier, Newport.

Poule B : Exeter, LOU Rugby, Ulster, Bristol, Racing 92, Munster, Harlequins, ASM Clermont, Connacht, Gloucester, Toulouse, Glasgow.

L'ASM Clermont Auvergne a publié sur son site officiel la réaction du directeur sportif du club Franck Azéma à l'issue de ce tirage au sort : "On s’attendait à un format de compétition élitiste, en retrouvant le Munster et les Bristol Bears qui joueront également une place qualificative, nous sommes dans le très haut niveau européen... Cela nous promet 4 matches de très haut niveau où il faudra évoluer à notre meilleur niveau pour prétendre à une qualification qui sera également convoiter par de nombreux autres clubs de la poule comme le Racing, Toulouse, Exeter, l’Ulster et d’autres."

Bristol ? "Les Anglais viennent de remporter la Challenge Cup et construisent maintenant depuis 2-3 saisons, une équipe redoutable. L’arrivée de Pat Lam, n’est pas étrangère à la progression de cette équipe qui s’arme de saison en saison avec énormément d’ambitions. Les arrivées de Semi Radradra ou Kyle Sinckler en sont la preuve. Les joueurs de Bristol produisent beaucoup de jeu et construisent autour de la circulation du ballon. Ils seront des adversaires redoutables et inédits pour le club.

Le Munster ? "Nous les connaissons mieux, pour les avoir croisés à quelques reprises. On ne présente plus cette équipe qui est l’une des valeurs sûres de la compétition, probablement l’une des plus représentées au niveau des phases finales depuis la création de la Champions Cup. Avec le Leinster, les Munstermen, articulés autour de joueurs très expérimentés comme CJ Stander, O’Mahony, Earls ou Murray constituent l’ossature de l’équipe nationale irlandaise qui est parmi les meilleures nations du monde. Ce sera un très gros défi.

Le calendrier 2020-2021 de la Champions Cup :