Tirage au sort de la Champions Cup : Le Stade Toulousain avec l'Ulster, Cardiff, les Harlequins et Bath

Entre les festivités du bouclier de Brennus et la préparation du Mondial qui débute le 2 juillet à Monaco, le tirage au sort de la Champions Cup 2023 - 2024 a eu lieu mercredi en début d'après-midi. Le Stade Toulousain sera dans la poule 2, une poule à priori à sa portée avec les Irlandais de l'Ulster, les Gallois de Cardiff, les Anglais des Harlequins et de Bath, et les Franciliens du Racing.

Mais les Toulousains ne joueront pas contre les Racingmen. Le règlement de la Champions Cup empêche deux clubs d'un même championnat domestique de s'affronter en poule. Un tirage plutôt clément pour les Toulousains qui évitent au passage leur bête noire, le Leinster. Les Irlandais les ont battus deux fois en demi-finale ces deux dernières saisons.

Finale le 25 mai 2024 à Londres

Pour cette première phase de la compétition, le Stade ne jouera pas non plus de province sud-africaine, entrées dans la compétition la saison dernière, et s'évite donc un voyage à l'autre bout du monde. Début de la compétition le weekend du 8 décembre. La finale est programmée le samedi 25 mai 2024 à Londres dans le stade du club de foot de Tottenham.

A noter aussi que les deux finalistes des deux dernières éditions de la Champions Cup à savoir le champion en titre La Rochelle et les Irlandais du Leinster se retrouvent dans la même poule. Ce qui annonce des retrouvailles électriques entre les deux clubs, les Rochelais s'étant imposés deux fois ces deux dernières saisons.