Tirage clément pour le club de rugby de Montpellier en coupe d'Europe de rugby

Le MHR affrontera les anglais de London Irish et les Gallois d'Osprey en phase de poule de la Champions Cup la saison prochaine. Match en décembre et janvier.

Le MHR obtient un tirage au sort clément en coupe d'Europe de Rugby. Montpllier affrontera en phase de poules les anglais de London Irish et les Gallois d'Osprey. Ces deux équipes ont terminé en milieu de tableau dans leur championnat respectif, alors que le MHR vient tout juste de décrocher son premier titre de champion de France.

Dans cette même coupe d'Europe, le MHR est allé cette année jusqu'en quart de finale, battu par La Rochelle qui a d'ailleurs gagné la compétition.

L'édition 2022 /2023 s'étalera sur 8 weekend, décembre et janvier pour les match de poules, la finale aura lieu le 20 mai à Dublin.

Le Stade rochelais affrontera une autre province irlandaise, l'Ulster, dès la phase de poules de l'édition 2022-2023, en plus des Anglais de Northampton.

Toulouse, club le plus titré de l'histoire de la compétition, retrouvera lui le Munster pour une revanche de leur quart de finale épique cette saison, décidé à l'issue d'une rare séance de tirs au but, en compagnie des Anglais de Sale.

Castres, affrontera de son côté Exeter et Edimbourg lors de ses quatre matches de poules.

Pour la première fois dans l'histoire de la compétition, trois franchises sud-africaines sont engagées. Clermont a hérité des Stormers du Cap, premiers vainqueurs de l'United Rugby Championship (URC), championnat regroupant équipes irlandaises, galloises, écossaises, italiennes et sud-africaines.

Vainqueur le mois dernier du Challenge européen, Lyon défiera de son côté à l'étage supérieur les Bulls de Pretoria, tandis que Bordeaux-Bègles sera opposé aux Sharks de Durban.

En Challenge Cup, la "petite" coupe d'Europe, Toulon, finaliste malheureux cette saison contre Lyon, sera opposé aux Anglais de Bath et aux Italiens du Zebre. Le Stade français et Pau ont eux chacun hérité d'un adversaire sud-africain, respectivement les Lions de Johannesburg et les Cheetahs de Bloemfontein. sdu/dep