Tom Ecochard et Damien Chouly : Cap sur les 200 avec l'USAP

Ils rentrent un peu plus dans l'histoire du club. Samedi, contre le Racing, Tom Ecochard et Damien Chouly, intègreront le cercle très privé des joueurs qui ont porté le maillot sang-et-or 200 fois. Le hasard veut que ce sera au même moment pour ses deux joueurs aux histoires différentes.

Tom Ecochard n'a connu qu'un seul club professionnel. Son premier match c'était en décembre 2012 à Toulon (défaite 46 à 13). Le demi-de-mêlée d'origine audoise a un parcours atypique dès ses débuts. Après avoir manqué à deux reprises - pour une indisponibilité de dernière minute - sa première à l'USAP, il est appelé en catastrophe pour aller jouer à Mayol. Florian Cazenave, malade, déclare forfait et c'est le matin du match que le président de l'époque, Daniel Besson, conduit jusqu'à Toulon le jeune Ecochard. Il a tout juste 20 ans.

Sur la deuxième partie de saison, Tom Ecochard connaîtra ses premières titularisations : l'une en Challenge européen contre Rovigo, l'autre en top 14 à Agen. Et depuis, tout s'est enchaîné. D'abord dans le rôle de doublure jusqu'à devenir le numéro un du poste en 2015 après le départ de Dewaldt Duvenage.

J'ai connu pas mal de choses ici - Tom Ecochard

Le 100e match personnel reste aussi un souvenir spécial. C'était le 14 décembre 2017, une sombre date pour le pays catalan, le jour du drame de Millas. Le soir même, sous la pluie bayonnaise, l'USAP réalise un grand match et s'impose 30 à 12. Tom Ecochard a ensuite connu une année sous haute pression avec le capitanat en Top 14. Il y a ensuite eu la concurrence avec Sadek Deghmache.

Le demi-de-mêlée catalan a traversé quelques tempêtes à l'USAP mais a toujours fait partie de ceux qui ont œuvré pour que le navire reste à flots, faisant passer les intérêts collectifs avant les personnels : "individuellement et collectivement, j'ai connu pas mal de trucs, des descentes, des montées, des entraîneurs qui se sont fait dégager, des crises, des vestiaires divisés, oui j'ai connu pas mal de choses. Et, maintenant on est dans une mission collective pour sauver le club et ce, dès samedi contre le Racing."

Son histoire à rebondissements avec l'USAP pourrait d'ailleurs se résumer aux six derniers mois : "La remontada" d'Ecochard en quelque sorte. Faisait-il partie des plans du staff en ce début de saison ? De potentiel troisième demi-de-mêlée de l'effectif, il est devenu le numéro un. Samedi ce sera donc le 200e match avec un maillot plus que jamais bien vissé sur ses épaules, celui de l'USAP : "Ca rend heureux et fier. Ca me récompense de tout ce que je donne au club depuis que je suis là et et à tous ceux qui m'ont donné leur confiance. Je suis arrivé en 2009 chez les jeunes et en 2012 chez les pros. Mais, ça ne s'arrête pas là, le plus important c'est la victoire de l'équipe ce week-end."

Damien Chouly : Plus de 400 matchs en pros dont 200 à l'USAP

Damien Chouly après avoir passé la barre des 400 matchs en professionnels va donc atteindre aussi cette barre des 200 apparitions avec le maillot de l'USAP. Le Limousin d'origine est arrivé à l'USAP en 2007 de Brive où il avait commencé à 18 ans et joué 50 matchs en Top 14.

C'est en période de coupe du monde qu'il dispute son premier match en sang-et-or, sur le terrain de Montpellier (défaite 19 à 12 en septembre 2007). Il reste au club catalan pendant cinq saisons (139 matchs) et prend la direction de Clermont.

Chouly joue en Auvergne durant sept ans, il décroche au passage son deuxième bouclier de Brennus. L'accueil du public de Michelin la semaine dernière a bien montré qu'il avait laissé un grand souvenir en terre auvergnate.

Beaucoup de fierté et d'honneur - Damien Chouly

Revenu en PRO D2 à l'USAP en 2018, il a depuis disputé 60 matchs depuis. Samedi ce sera le 200e : faisant du maillot catalan celui qui l'aura le plus porté durant sa longue et riche carrière.

"L'USAP est un club important pour moi et le fait de pouvoir disputer 200 matchs sous ce maillot, c'est beaucoup de fierté et d'honneur. C'est une motivation supplémentaire s'il en fallait. C'est une petite anecdote mais à titre personnel ça restera très important quand tout ça sera fini", explique le troisième ligne qui totalise aussi 46 sélections chez les Bleus.

Il y a quelques mois sur France Bleu Roussillon Damien Chouly annonçait qu'il s'agissait très probablement de sa dernière saison professionnelle et que le dernier challenge de sa carrière était tout aussi important qu'un titre : décrocher le maintien avec l'USAP.