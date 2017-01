Tom Ecochard reste à l'USAP.

Un temps sur le départ, Tom Ecochard portera finalement le maillot usapiste pour deux saisons de plus.

Cette prolongation de contrat était attendue. Tom Ecochard a signé ce jeudi matin pour deux saisons supplémentaires avec l'USAP. Tom Ecochard avait été un des premiers joueurs rencontrés par le staff. Un temps sondé par Castres, la piste s'était refermée. Les négociations entre le joueur et le club ont repris il y a quelques joueurs et ont donc abouti.

Tom Ecochard, Audois d'origine et formé à Narbonne, avait rejoint l'USAP alors qu'il était un grand espoir. Il effectue actuellement sa cinquième saison avec l'équipe première. L'an passé il était la doublure de Dewaldt Duvenage, cette saison il endosse le rôle de demi-de-mêlée numéro un.

Depuis le mois d'août, le joueur de 24 ans a disputé quinze des seize rencontres de Perpignan en PRO D2, il a été titulaire à treize reprises. Il a inscrit trois essais et en l'absence de Jonathan Bousquet, il a aussi récupéré le rôle de buteur. Il a marqué 124 points pour le moment.

Pour le Directeur sportif de l'USAP, Christian Lanta, "Tom est un joueur issu de notre formation USAP et il progresse de saison en saison. Il s’affirme à son poste de 9. Son expérience, son activité tant offensive que défensive, son rôle de buteur et son état d’esprit sont des plus-values pour l’équipe. Nous sommes ravis qu’il continue l’aventure avec nous et s’intègre dans notre projet."

L'USAP a déjà renouvelé une grande partie de son effetcif : Tevita Mailau, Enzo Forletta, Genesis Mamea, Yohan Vivalda, Sione Piukala, Julien Farnoux, Sadek Deghmache, Romuald Seguy, Alan Brazo et Lucas Bachelier. D'autres sont toujours en négociation ou ne seront pas conservés par l'USAP.

Au poste de demi-de-mêlée, l'USAP cherche également à s'enrichir et multiplie les pistes.