Tom Ecochard (USAP) : "Envie de rendre au club ce qu'il m'a donné"

Tom Ecochard reste à l'USAP pour deux saisons de plus. Le demi de mêlée explique à France Bleu Roussillon ce qui a motivé son choix et ses motivations pour l'avenir.

France Bleu Roussillon : Quelle est la première réaction après cette prolongation de contrat avec l'USAP ?

Tom Ecochard : Je suis très heureux de faire partie du projet, car il y en a un très beau pour les années à venir. Je suis content que le club me fasse confiance. Ça fait huit saisons que je suis là et je vais enchaîner avec une neuvième puis une dixième donc je suis très heureux.

FBR : En plus, vous êtes un joueur de plus à prolonger l'aventure, il y a ce côté collectif qui est motivant également visiblement pour vous tous...

TE : Le club nous fait confiance et c'est ce qui est encourageant pour nous tous. Ça fait quelques saisons que j'enchaîne les matchs avec l'équipe première. Cette année, je me suis un petit peu installé donc j'ai envie de continuer sur cette voie avec le club. Et, bien sûr la volonté est d'avoir de meilleurs résultats que ce qu'on a. J'ai envie de rendre au club ce qu'il me donne et ça passe par de meilleures performances et de meilleurs résultats.

FBR : L'objectif de l'aventure reste aussi la remontée en Top 14...

TE : C'est clair, c'est mon rêve et c'est ce que j'ai dit au staff. Mon rêve depuis plusieurs années, c'est de jouer en TOP 14 avec l'USAP. Je m'inscris donc dans ce projet-là pour les deux prochaines saisons.

Tom Ecochard interrogé par France Bleu Roussillon © Radio France - Cyrille Manière

FBR : Personnellement, jugez-vous avoir franchi un cap cette saison ?

TE : Oui je pense. Ce n'est pas toujours facile de passer du rôle de doublure à numéro un. Ce n'est pas le simple fait d'avoir plus de temps de jeu qui facilite la tache, on peut penser qu'on peut éclore plus facilement dans cette situation, mais ça ne se passe pas comme ça. Il y a du coup plus de responsabilités donc ce n'est pas facile.

En plus, j'avais récupéré le rôle du buteur en début de saison et le premier bloc a été difficile pour l'équipe et pour moi. Maintenant, j'ai pris mes marques, je me sens de mieux en mieux et je pense avoir franchi un cap. Bien sûr, il y a toujours des progrès à faire.

"L'USAP reste mon club de cœur et c'était très dur de s'imaginer partir"

FBR : Dans quels domaines souhaitez-vous faire des progrès ?

TE : Il reste plein de choses. Je dois progresser dans ce que sont les bases pour un demi de mêlée, il faut que l'éjection du ballon soit plus rapide, que la passe aille toujours plus vite, il faut continuer à ne pas se tromper sur les choix, continuer à gérer les temps forts et les temps faibles.

Un demi de mêlée n'est pas qu'un accélérateur de jeu, il doit aussi savoir où sont ses avants et savoir quand il doit ralentir le ballon ou l’accélérer. Quand j'étais plus jeune j'avais l'habitude de rentrer en cours de match et il fallait accélérer le jeu de partout. Maintenant, ce n'est plus ça et je le comprends avec le temps.

FBR : Personnellement, vous aviez des contacts avec d'autres clubs, quelle a été votre réflexion ?

TE : Il y a eu de réels contacts avec d'autres clubs. La réflexion pour moi était de savoir si je voulais moins de temps de jeu dans un plus gros club ou si je voulais continuer de m'installer à l'USAP. Le projet du club m'a séduit. Je suis très très attaché au club, à la région, ça fait huit ans que je suis là.

C'est mon club de cœur et c'était très dur de me dire "je vais partir", c'est le club que j'aime et j'ai envie de le remettre là où je l'ai connu quand je suis arrivé. J'ai tranché de cette façon là et je reste deux ans ici.

Tom Ecochard, buteur en grande réussite pour la victoire de l'USAP à béziers - Zebulon Nog

FBR : Qu'espérer pour cette saison ?

TE : C'est vrai que la saison est en dents de scie. On essaye de ne pas trop parler d'objectif à moyen terme. C'est compliqué. On comprend qu'on puisse décevoir les supporters surtout de par nos prestations à l'extérieur, notamment celle de samedi à Mont-de-Marsan. Il va falloir se ressaisir contre Aurillac en faisant un match plein. Ensuite, on va essayer de grappiller des points pour tenter d'aller titiller cette cinquième place même si elle s'éloigne un peu.

FBR : Vous avez fait les trois saisons en PRO D2 à l'USAP ainsi que la saison de la descente, on suppose aussi que personnellement, c'est une motivation de vouloir connaître une saison pleine de réussite...

TE : Oui, j'ai connu des hauts et des bas avec l'USAP, même si la première saison en PRO D2 n'était pas mauvaise du tout, on n'était pas si loin que ça. J'ai envie de connaître plus de bonheur avec l'USAP dans les prochaines années.

FBR : Même si la saison prochaine, logiquement, il y aura encore plus de concurrence pour vous à la mêlée...

TE : On verra bien qui sera en concurrence avec moi, qui le club va recruter. La concurrence, il faut l'accepter, elle fait aussi apprendre. j'ai beaucoup appris en étant en concurrence avec Dewaldt (Ndlr : Duvenage). J'ai su montrer que j'avais mon mot à dire à chaque fois que je rentrais en cours de match. Ce sera pareil la saison prochaine avec le demi de mêlée qui sera en concurrence, sans oublier Sadek (Ndlr : Deghmache) qui commence à montrer le bout de son nez.