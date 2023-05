Tom Ecochard (USAP) : "on compte énormément sur nos supporters"

"Un dimanche soir à 21 heures, c'est fou de voir tous ces supporters nous soutenir à Castres", le demi-de-mêlée Tom Ecochard est admiratif de la nouvelle mobilisation du public catalan qui espérait ce dimanche un scenario improbable pour le maintien.

Finalement, Montpellier a vite été hors-course à Pau et donc le match de l'USAP, perdu 26 à 16 à Castres, est devenu une répétition avant l'access match.

Plus de 600 supporters catalans ont mis l'ambiance au stade Pierre-Fabre. Samedi prochain à Grenoble, l'USAP jouera bien sûr dans une ambiance globalement hostile mais espère bien que la folie des supporters catalans équilibre la donne. L'USAP devrait bénéficier d'au moins 2.500 places pour ses supporters mais la billetterie en ligne pour le match ouvre aussi mercredi midi.

"On compte sur nos supporters, rajoute Tom Ecochard, c'est le plus beau public de France. J'espère qu'ils seront là samedi à Grenoble mais je n'en doute pas, j'espère qu'ils seront nombreux parce que sans ces supporters on n'aurait pas eu dix victoires en Top 14 et on aura absolument besoin d'eux samedi prochain."

Le manager Patrick Arlettaz compte aussi sur l'appui des supporters : "C'est quand même dommage pour eux que le match se joue à 21 heures mais ça ne va pas les freiner. On a encore eu un accueil merveilleux à Castres. On espère avoir le même accueil samedi et les supporters auront fait leur boulot, ce sera à nous ensuite de le faire."