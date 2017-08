Tom Ecochard (USAP) : "Vite retrouver le niveau de la fin de saison dernière"

L'USAP dispute ce vendredi soir (20 heures) son premier match de préparation face au Stade Français. Le demi-de-mêlée usapiste juge que l'équipe est en avance sur son rugby par rapport à la saison dernière et dans un groupe très peu modifié, il faut vite retrouver le niveau de fin de saison.

France Bleu Roussillon : Comment se passe cette préparation pour l'USAP?

Tom Ecochard : Ca se passe bien, on a tous eu un bon mois de vacances. C'est toujours la même sensation, les deux premières semaines de vacances on est content de couper puis les deux dernières on a envie de reprendre. Avec la chaleur, la préparation est toujours un peu compliquée au début mais c'est vite rentré dans l'ordre avec une préparation physique bien calculée, bien cadrée. C'est important d'être en forme mais il faut maintenant le retranscrire sur le terrain.

FBR : Pour la première fois, il y a de la continuité à l'USAP, qu'est ce que ça apporte ?

TE : Le plus gros changement est au niveau de la préparation physique mais on garde le même staff et l'équipe est quasiment la même avec quelques recrues en plus. Par le passé, on avait eu à reconstruire totalement et là c'est plutôt aux recrues d'intégrer un projet commun. C'est aussi un piège, il ne faut pas se reposer sur ça et se dire qu'avec la continuité et notre fin de saison que tout va bien se passer, le rugby ça ne se passe pas du tout comme ça. Concrètement en début de préparation, il y a des petits changements dans le jeu qu'on a intégré beaucoup plus facilement, donc forcément ça va un peu plus vite. Par rapport aux intersaisons précédentes, on est en avance sur notre rugby. Après, le rugby ça reste de l'engagement, de l'agressivité et du courage et sans ça le projet de jeu ne sert à rien.

"On rentre dans le sérieux"

FBR : Pour vous avec ce premier match de préparation contre le Stade français, l'USAP attaque les choses sérieuses ?

TE : On rentre dans le sérieux. On a deux matchs pour se trouver, pour retrouver les automatismes qu'on ne peut pas retrouver aux entraînements. on a besoin de ça avant le premier choc en championnat. C'est du sérieux car il y aura du niveau face à nous. Que ce soit le Stade Français ce vendredi ou le Leinster, ils ne vont pas nous faire de cadeaux. On doit être prêts. On est des compétiteurs dans l'âme donc quand on rentre sur un terrain, match amical ou non, on a envie de gagner et de faire bonne figure. On veut montrer à tout le monde qu'on peut rivaliser avec les meilleures équipes.

Tom Ecochard (demi-demêlée de l'USAP) © Radio France - Cyrille Manière

FBR : Les saisons précédentes, vous avez affronté des équipes de PRO D2 en préparation, là ce sont deux gros morceaux, qu'est ce que ça change pour vous ?

TE : Ca change pas mal de choses. On n'affrontera pas ces équipes dans la saison donc on n'a pas à se jauger par rapport à elles. On ne sait pas où elles en sont de leur préparation, on n'en sait pas plus sur leur saison à venir et on s'en moque un petit peu. On peut se concentrer sur nous, sur la façon dont on va jouer. Avoir des équipes censées êtres meilleures que nous en face c'est le meilleur moyen pour progresser et pour se fixer des objectifs élevés donc tant mieux d'affronter ces deux équipes.

"On sent l'impatience des supporters"

FBR : Un premier match de préparation est rarement brillant, à quoi faut-il s'attendre au niveau du jeu ?

TE : Ce n'est jamais brillant en plus il va faire très chaud donc avec la transpiration ça va beaucoup glisser. Il y a toujours des ballons tombés mais le but sera que le jeu soit fluide et de tomber le moins de ballons possibles. On veut surtout retrouver l'USAP de la fin de saison et la montrer au public, je ne parle pas en terme de jeu mais déjà en terme de courage, d'agressivité et de combat. Il faut au moins retrouver cet état d'esprit sur les matchs amicaux pour que ça nous serve sur tout le reste de la saison.

FBR : Un premier match à Aimé-Giral est-ce aussi une première opération séduction auprès du public ?

TE : Oui, ça l'est parce qu'on veut toujours faire plaisir au public. On a envie aussi de le faire pour nous car on est exigeants. On veut tout mettre de notre côté pour retrouver les phases finales car depuis la demi-finale contre Agen il y a deux ans, on n'en a pas fait, c'est un peu le néant depuis. La saison dernière on méritait au moins un barrage et donc rien que pour nous on veut retrouver ces phases finales mais aussi pour ce pays, ce stade, ces supporters qui vibrent pour nous. On a fait le pic-nic au stade en début de semaine et on sent déjà leur impatience, on ne veut pas les décevoir.

FBR : Personnellement comment s'annonce cette saison où vous serez en concurrence avec deux jeunes joueurs (Ndlr : Sadek Deghmache et Thibault Dufau) ?

TE : Ca change un peu, la saison dernière j'étais aux côtés de Seb (Descons) qui était plus âgé, cette saison c'est moi le plus âgé. Ce sont deux très bons jeunes, différents tous les deux, ils ont de grandes qualités et c'est bien pour moi d'avoir deux jeunes qui ont envie de pousser la porte et de prendre ma place pour pouvoir se mettre en danger aussi. On discute pas mal, on s'entend bien. C'est différent pour moi mais c'est très bon.

Mes premières années, j'ai connu David Mélé, Flo Cazenave mais aussi Nico Durand, Kevin Boulogne, ils m'ont beaucoup aidé et m'ont fait progresser. Là c'est pareil, quand les deux ont des questions, je leur répond, je partage mon expérience pour les faire progresser. Ils sont exigeants et veulent aller le plus haut possible, je pense que c'est bien pour tous les trois et qu'on va se tirer vers le haut.