Tom Staniforth, le roc du CO : "Ma coupe mulet ? C'est sexy !"

25 matches de Top 14 cette saison, 25 titularisations. 1880 minutes passées sur le pré. Tom Staniforth, sourire jusqu'aux oreilles en cette semaine de finale, est devenu un élément majeur du CO cette saison.

"Incroyable cette passion pour le club"

Il ne passe pas inaperçu avec cette coupe mulet des plus réussies. "Moi je trouve ça très sexy, ma femme dit que non." Chacun se fera son avis. En tout cas sur le terrain, il fait l'unanimité. "J'adore le combat. Le Top 14 est très dur, très physique à ce niveau-là. Les mecs sont très grands aussi, quand on voit des piliers de 140 kilos. Le Top 14 est plus difficile que le Super Rugby pour moi", raconte le géant australien.

Son installation dans le Tarn ? Facile. "La ville ici, c'est très spécial. Pour le match à Nice, ils ont fait sept heures de bus. C'est incroyable cette passion pour le club."

Jacquet : "Il est impressionnant"

Loïc Jacquet, 37 ans, raccrochera lui les crampons à l'issue de cette finale vendredi. Après 18 saisons en pro, il est bien placé pour parler du deuxième ligne australien : "En tant que joueur c'est un roc. Vraiment. Il est impressionnant. Quand on regarde sa saison, son temps de jeu... C'est une pièce maîtresse de l'équipe. Il a amené beaucoup de dynamisme et d'énergie. Il se régale, il est content d'être ici. Il prend du plaisir et ça se voit sur le terrain. C'est génial."

Castres, avec le meilleur plaqueur du championnat dans ses rangs en la personne de Staniforth, tentera de soulever un sixième Brennus vendredi.