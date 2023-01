"Tomber, se relever, toujours", Guilhem Guirado présente son livre à Aimé-Giral

Guilhem Guirado et ses 74 sélections chez les Bleus dont 33 en tant que capitaine. Une carrière exceptionnelle qu'il a voulu résumer en 300 pages en collaboration avec Gilles Navarro, l'ex-journaliste de L'Équipe. Depuis plusieurs mois, le livre recueille un bon succès dans les librairies et particulièrement celles des Pyrénées-Orientales.

Guilhem Guirado publie un livre et, il ne pouvait pas en être autrement, il fallait le présenter à Aimé-Giral, son autre "chez lui". Des amis, des partenaires, des anciens coéquipiers et des joueurs actuels ont partagé ce moment jeudi dans la brasserie "O pieds nus", dans l'enceinte d'Aimé-Giral.

Même s'il a été capitaine des Bleus, le talonneur originaire du Valespir a toujours été d'un tempérament discret publiquement. Le voir se livrer et se confier sur sa carrière peut presque paraître étonnant. Et pourtant, il s'est laissé tenter : "En 2019 à la fin de la Coupe du monde, Gilles Navarro m'a contacté pour écrire un livre qui retrace ma carrière. Je n'étais pas prêt, il me restait trois ans à jouer avec Montpellier."

"Et, plus tard, plusieurs personnes m'ont contacté pour écrire un livre, alors j'ai commencé à réfléchir et je suis revenu vers Gilles, qui avait été le premier à me le proposer. On a échangé et ensuite, on a voulu sortir le livre très vite. Mais ma fin de carrière a été riche avec le Brennus donc on a vraiment dû accélérer pour le sortir."

"C'est l'histoire du petit Guilhem qui a grandi à Arles-sur-Tech"

En écrivant ce livre, le Catalan a voulu montrer que derrière les titres, les sélections et les grandes joies, il y a aussi des moments de souffrance : "Je voulais raconter les grands moments de ma carrière mais aussi les moments difficiles, d'où le titre du livre. C'est l'histoire de la vie de l'homme que j'ai pu devenir, c'est l'histoire du petit Guilhem qui a grandi à Arles-sur-Tech et qui est devenu le joueur de rugby."

"Mais j'ai dû apprendre, j'ai pris des leçons de vie. Les gens pensent souvent que dans une carrière de rugby, il n'y a que du positif et que tout tourne toujours rond. Sauf que ce n'est pas le cas et je voulais que ce soit retranscrit dans ce livre, qu'on parle de ces moments difficiles, ces moments de doute et de remise en question. Cette histoire de tomber, mais de se relever toujours revient en permanence, et c'est l'histoire de beaucoup de monde dans la vie."

Les fans de l'USAP pourront notamment découvrir dans le livre, des confidences concernant un moment sombre de l'histoire du club, celui de la relégation en 2014. Ce moment compliqué dans la carrière du capitaine des Bleus est largement évoqué : "Il y a eu de l'incompréhension sur mon départ de Perpignan, certains ont tiré des conclusions un peu trop rapidement à l'époque. J'ai dû me reconstruire en partant de l'USAP et j'en parle dans le livre. Ça a été un des moments les plus compliqués dans ma carrière qui faisait suite à la descente du club en Pro D2."

"Derrière ça, je suis allé à Toulon. Ça a été au final un tremplin vers l'équipe de France pour devenir titulaire, tout s'est enchaîné en moins d'un an. Il a fallu avoir une carapace assez solide. Je mets aussi en avant ma famille qui a été un soutien permanent, et c'est indispensable dans une carrière sportive."

"Tout le monde souffre quand l'USAP ne va pas bien"

Lors de la séance de dédicaces à Aimé-Giral, des supporters de l'USAP ont forcément voulu leur petit mot sur le livre. Sacha Lotrian, pilier actuel de l'USAP, n'a jamais caché sa grande admiration pour Guilhem Guirado, et Nicolas Mas a lui aussi eu droit à sa dédicace.

Un petit mot de Guilhem Guirado pour souhaiter une belle carrière au jeune joueur originaire de Pézilla. L'ex-capitaine sang-et-or garde un œil bienveillant sur l'USAP dans cette période difficile : "J'ai pris beaucoup de recul avec le rugby. Je regarde très peu de matchs. Je sais que c'est un moment compliqué pour l'USAP*. Je rencontre des supporters et partenaires et je sais surtout que tout le monde souffre quand l'USAP ne va pas très bien, ce qui est normal car tout le monde est attaché à ce club*."

"C'est difficile de trouver des solutions et aujourd'hui, il y a ce terrible constat que l'USAP est dernière. Tout le mal que je souhaite à l'USAP, c'est de se maintenir. Il va y avoir énormément de pression sur les épaules et les trois prochains matchs sont très importants, ils sont la base et l'ancrage pour se maintenir et moi j'y crois."