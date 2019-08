Tony Gigot : "c'était le bon moment pour partir"

Perpignan, France

Tony Gigot veut finir en beauté. L'arrière jouera ce samedi son dernier match au stade Gilbert Brutus de Perpignan avec le maillot des Dragons Catalans. Ce sera à 18 heures, face à Hull KR, dans le cadre de la 27e journée du championnat de Super League. La star du rugby à XIII va tourner la page de Perpignan. Son contrat se termine à la fin de la saison.

Dans cet interview accordée à France Bleu Roussillon,Tony Gigot explique que le club lui a fait une proposition pour renouveler le contrat, mais les négociations n'ont pas abouti et surtout l'arrière avait la volonté de partir vers d'autres horizons, lui qui est arrivé pour la première fois chez les Dragons en 2010 à l'âge de 20 ans.

J'ai besoin de voir quelque chose d'autre, j'ai passé de très bons moments ici, mais là c'est une nouvelle étape de ma vie. Je ne veux pas faire les saisons de trop. (Tony Gigot)

Les adieux à Gilbert Brutus

Avec les Dragons, Tony Gigot a notamment remporté la Cup à Wembley en 2018. Il restera comme l'un des "chouchous" du public ces dernières années. Le dernier match à domicile ce samedi s'annonce riche en émotion. "Ce sont des supporters qui sont passionnés et qui m'ont toujours donné beaucoup d'émotion. C'est sûr que ce sera un sentiment particulier ce dernier match"

Lors cet entretien, Tony Gigot est aussi revenu sur l'un des mauvais souvenirs de son passage à Perpignan, lorsqu'il a été suspendu un an après une affaire de tentative présumée de corruption. "Encore aujourd'hui, j'y pense. Ce sont des erreurs de parcours. Ça a été un moment très difficile pour moi et ma famille, mais j'ai reçu beaucoup de soutien de la part du club, des supporters et de mes co-équipiers."

Discret sur son avenir sportif

Tony Gigot ne donne pour le moment aucune indication précise sur son avenir. Plusieurs pistes sont évoquées : un autre club de Super League, le championnat australien et même le rugby à XV. L'arrière catalan va d'abord terminer la saison. Il quittera ensuite Perpignan, pour retourner chez lui à Avignon, en attendant de signer un nouveau contrat ailleurs.