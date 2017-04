Tony Gigot (Dragons Catalans) : "J'arrive au bout du tunnel"

Tony Gigot peut rejouer au rugby. La sanction de l'arrière des Dragons Catalans a été réduite hier. Le joueur, privé de terrain depuis près de six mois est impatient de retrouver ses partenaires. Il s'est confié et revient sur cette bonne nouvelle pour lui mais aussi sa traversée du désert.

"Ca fait trois mois que je n'ai pas joué et même plus vu qu'il y avait l'intersaison. J'arrive au bout du tunnel, j'ai vraiment très envie de jouer désormais. Oui, là je sors d'une grosse semaine de stress. Déjà, ça avait dur de me remettre quand j'avais appris ma suspension de deux ans, j'ai eu du mal, je n'arrêtais pas de me demander ce que j'allais faire si je ne pouvais plus jouer au rugby. J'avais beaucoup d'espoir avec cet appel, j'avais espoir de refaire ce que j'aime au maximum c'est à dire jouer au rugby.

"Une très bonne leçon pour moi, il faut que je grandisse un peu plus"

C'est une très bonne leçon pour moi, je vais devoir apprendre à ne pas dire tout et n'importe quoi au mauvais moment. Dans ma vie en général, ça me servira, il faut que je grandisse un peu plus. J'ai l'impression qu'il y a beaucoup d'attentes avec mon retour, je peux comprendre les gens et le club mais je pense que c'est de l'excitation. Les gens ont envie de me voir rejouer, moi aussi j'ai très envie de rejouer. Ca fait six mois que ce n'est pas arrivé. Je ne faisais que m'entraîner, je regardais les autres jouer. Après, c'est un sport d'équipe, je ne vais pas arriver tout seul et en claquant des doigts faire gagner l'équipe. Maintenant, si je peux amener un peu plus d'envie et d'excitation, je vais faire le maximum.

"Je ne vais pas faire gagner l'équipe en claquant des doigts"

Mes proches sont contents, j'ai appelé ma mère en premier pour tout lui expliquer, car ça a été un moment très difficile pour toute ma famille. Ma mère a été très touchée par cette histoire, elle m'a fait faire beaucoup de sacrifices pour en arriver là et elle sait que je ne suis pas un tricheur et que de ne pas pouvoir jouer au rugby me rendait très malheureux.

Le club aussi a été à mes côtés. J'ai pu continuer de m'entraîner même si j'étais souvent à part. J'ai été payé et c'est quelque chose de fort de la part du club. Je les remercie mais maintenant le meilleur moyen de dire merci c'est en étant bon sur le terrain."

