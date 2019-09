Top 14 - 100e derby : Brive et le Limousin, terre de prospection pour Clermont

Brive et Clermont se retrouvent ce dimanche au Stadium pour disputer le 100e derby du Massif central. Depuis plusieurs saisons, le club clermontois a fait de Brive et du Limousin une terre de prospection pour en dégoter les meilleurs joueurs.

Brive-la-Gaillarde, France

L'heure du 100e derby Brive - Clermont se précise ! C'est ce dimanche que les deux équipes s'affrontent en Corrèze pour la 3e journée du Top 14 dans un Stadium annoncé en ébullition. Le match mettra aux prises deux clubs aux ambitions et aux possibilités différentes. Quand le CAB se reconstruit, lutte pour garder ses meilleurs joueurs et vise le maintien, l'ASM a le titre de champion en ligne de mire, se présente avec un effectif impressionnant (malgré l'absence de ses internationaux suppléés par des jokers coupe du Monde) et des jeunes joueurs de grande qualité. Il faut dire que le club clermontois est passé maître dans la stratégie de recrutement de jeunes joueurs à fort potentiel, en dénichant ailleurs, et au compte-gouttes, des jeunes pépites. Ces dernières années, le CA Brive et le Limousin ont été une terre de prospection.

Identifier, attirer et rassurer les jeunes et leurs parents

Car, pour être au sommet et fort de sa puissance, le voisin jaunard veut disposer des meilleurs éléments. Chez les jeunes français, il est impossible d'avoir systématiquement la crème de la crème à côté de chez soi. Mais elle n'est parfois pas si loin... et Clermont sait séduire. L'ASM jouit de l'image d'un club stable, avec des infrastructures récentes et très performantes, qui font écarquiller les yeux des jeunes. Lors des visites, l'encadrement du centre de formation mais aussi de l'équipe professionnelle reçoivent le jeune joueur et ses parents. Plusieurs accompagnements sont aussi prévus. Que ce soit d'un point de vue matériel (facilités pour le logement, etc.), que ce soit d'un point de vue scolaire (partenariats avec les établissements de cette ville étudiante, aménagement de l'emploi du temps), que ce soit d'un point de vue médical (avec un suivi dès les catégories de jeunes). Autant d'éléments rassurants pour les jeunes et leurs parents dont nous avons pu échanger auprès de certains d'entre eux. Ils indiquent aussi que le volet financier n'a pas été déterminant dans ce choix.

Penaud, Viallard, Vili, Lemardelet, Bardaud, Taofifenua

En parallèle, le club poursuit le développement sportif des jeunes joueurs et les façonne pour en exploiter le fort potentiel. Plusieurs d'entre eux ont ainsi quitté Brive pour le voisin clermontois ces dernières saisons. A ce jour, l'ailier ou centre Damian Penaud (23 ans) en est le fer de lance et la plus belle réussite alors qu'Atila Septar (23 ans) a, lui, depuis quitté l'ASM direction Pau. Ces deux dernières années, le demi-de-mêlée Kévin Viallard (bientôt 19 ans) et le surpuissant centre Tani Vili (bientôt 19 ans également) ont filé à Clermont où leur explosion est attendue prochainement. L'ASM prospecte aussi en Haute-Vienne. Passés par le club d'Isle, le 3e ligne Maxence Lemardelet (20 ans) et Lucas Bardaud (20 ans), mais encore l'arrière Donovan Taofifenua (20 ans), issu de Saint-Junien, évoluent aussi sous les couleurs jaune et bleu. L'inverse est moins vrai. Si Brive s'est attaché les services de Robin Garret l'an passé, le 3e ligne est parti vers Chambéry cette saison. Seule grosse pioche : le 3e ligne Otar Giorgadze, qui avait été laissé libre, va jouer sa deuxième saison en Corrèze. Mais ce sera après la coupe du Monde qu'il va disputer avec la Géorgie.