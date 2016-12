Top 14, 14me journée : le Stade battu à Grenoble 26/22

Il visait la victoire bonifiée chez la lanterne rouge, le Stade ne ramène que le bonus défensif de son déplacement à Grenoble

C'est une grosse contre performance pour le Stade Toulousain battu à Grenoble en ouverture de la 14 me journée

26/22 score finale apres une rencontre riche en rebondissement et en jeu produit mais les hommes d'Ugo Mola ont loupé l'entame et subit pendant 20 minutes encaissant 13 points (un essai de Jammes, une transformation, une pénalité et un drop de Wisniewski) contre 2 pénalité de Doussaint. A la 39me Gael Fickou marquait un essai annulé sur arbiitrage video pour une obstruction de Doussaint.sur Estebanez et les Isérois atteignaient la mi temps avec un score de 16 à 9

A la reprise les grenoblois ajoutaient un essai de Mignot (52me) mais ce sont les rouge et noir qui finissaient plus fort avec un essai de pénalité à la 64me minute consécutif à trois mêlées relevées par les grenoblois puis des attaques incessantes. la plus dangereuse vient mourir dans les 22 mètres lorsque les locaux récupèrent le ballon et remontent le jeu sur tout le terrain, échouant de peu. Toulouse s'incline donc de 4 points et ramène le bonus défensif alors qu'il visait une victoire bonifiée chez la lanterne rouge.

la déceptions de Jean Marc Doussaint et de Gael Fickou

"on avait l'objectif de faire quelque chose ici" J.M. Doussaint

"on est déçus" G. Fickou

prochain match le 31 décembre au stadium devant le leader du championnat Clermont ferrand