Top 14 : 14me journée : le Stade Toulousain à Grenoble

Finie pour l'instant la Champions Cup. Le Stade Toulousain reprend le Top 14 par un déplacement chez la lanterne rouge Grenoble ce jeudi soir.

Poursuivre la bonne série du mois de décembre. C'est l'objectif du Stade Toulousain qui reste sur trois victoires bonifiées, face à Brive et par deux fois contre les Zèbres de Parme. Pour autant la partie ne s'annonce pas facile chez les Grenoblois. Lanterne rouge du championnat les Isérois ont impérativement besoin de prendre des points à domicile pour conserver un mince espoir de maintien; ils sont pour l'instant à 10 points de Lyon premier non relégable. La dernière victoire du FCG remonte à début octobre (44 à 16 face à Bayonne).

De son coté le Stade finit l'année sur les chapeaux de roue et a l'occasion d'engranger des points pour basculer dans les qualifiables du Top 14 d'ici la fin de l'année. Les stadistes qui bénéficieront de trois jours de repos avant de reprendre l'entrainement en vue de la réception de Clermont le 31 décembre au Stadium.

"il ne faut pas s'endormir sur les lauriers" Dorian Aldegheri

Le XV de départ :

Titulaires : Tolofua entouré des deux piliers Kakovin et Aldegheri. L’écossais Richie Gray et Tekori seront titulaires en 2e ligne, aux côtés de Cros, l’australien Tala Gray et de Galan en 3e ligne. Bézy et Doussain porteront respectivement les numéros 9 et 10. Fickou et David formeront la paire de centre, et le trio de derrière sera constitué de Perez, Huget et enfin Palisson. Les remplaçants : Mauvaka, Steenkamp, Johnston, Dusautoir, Faasalele et Lamboley en ce qui concerne les avants. Du côté des arrières seuls Fritz et Mcalister seront présents en cas de pépins physiques.

FCG-Stade Toulousain à suivre dés 20h30 jeudi sur France Bleu Toulouse