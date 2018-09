France

17-3 au bout de vingt minutes, deux essais encaissés et un retard jamais rattrapé par les Tarnais samedi soir. En manque d'efficacité, Castres ne prend pas de point. Une première cette saison.

"Se créer des occasions c'est bien mais…"

La réaction de l'entraîneur Frédéric Charrier : "Le match se joue sur l'efficacité. Le Racing a été capable de scorer très vite sur ses temps forts. Nous, on a eu beaucoup d'opportunités qu'on n'a pas su mettre au fond. Le score est logique, ils ont été beaucoup plus efficaces. On prend deux essais d'entrée, qui font qu'on est toujours derrière au score.Se créer des occasions, avoir des temps forts c'est bien. Mais il faut les mettre au fond. Sur le plan comptable, on est bien pour l'instant. Mais les équipes qui sont dans le haut du tableau sont des équipes qui prennent des points partout. On veut être de ces équipes-là.

"On se loupe tout seul"

"La réaction du troisième ligne Camille Gerondeau : "On est déçu de notre entame. On était prévenu. En deuxième mi-temps on recolle à 17-11 et on ne concrétise pas plus. On a manqué de précision, de lucidité. On a plongé physiquement. On se loupe tout seul avec ce début de match."

Et la vidéo alors ?

Le CO s'est vu refuser un essai en première période, essai inscrit par Scott Spedding, pour un en-avant de passe. M.Chalon, l'arbitre de la rencontre n'a pas jugé bon de faire appel à la vidéo. Comme lorsqu'il a accordé un essai à l'arrière du Racing Simon Zebo, pourtant sans doute entaché d'un en-avant. Pourquoi ne pas assurer le coup avec la vidéo ? Les Castrais ne voulaient pas se réfugier derrière l'arbitrage mais cela aurait peut-etre permis de lever certains doutes : "Peut-être que l'arbitre a raison. Mais quand il y a un peu de doute c'est mieux de demander la vidéo je pense. C'est comme ça. On a perdu assez largement, ce n'est pas cet essai refusé qui nous coûte le match mais c'est dommage parce que c'est encore une opportunité créée et on ne finit pas. Il faut arriver à finir ces essais", expliquait Scott Spedding après le match.

Le CO n'a pas trop le temps de cogiter et doit déjà penser à un nouveau déplacement. Samedi prochain, c'est derby. Le CO se déplacera sur la pelouse d'Ernest-Wallon où le Stade Toulousain l'y attend.