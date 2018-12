REACTIONS - Top 14 : le Stade Toulousain écrase le Stade Français (49-20)

Toulouse, France

Toulouse n'a pas fait dans le détail face au Stade Français. A Ernest-Wallon, les Haut-Garonnais ont été sans pitié avec les Parisiens (49-20). Le club de la capitale a été bien trop imprécis en défense et l'a payé cher, avec quatre cartons jaunes. Toulouse conforte sa deuxième place derrière Clermont. Le Stade Français est huitième.

Septième victoire de suite

La belle vie continue pour le Stade Toulousain. Septième victoire d'affilée dont cinq en Top 14 pour les joueurs d'Ugo Mola. Ils n'ont jamais été inquiétés pendant ces 80 minutes tellement les Parisiens n'ont pas montré grand-chose pendant ce match. Les Toulousains ont inscrit six essais, Yoann Huget a inscrit un doublé. Match énorme des Toulousains ce soir, qui fait du bien au mental avant d'aller jouer les Wasps en Coupe d'Europe le weekend prochain.

Romain Ntamack avait le sourire à la sortie des vestiaires : "On se régale, on a l'impression de se trouver les yeux fermés. On s'amuse, on se croirait dans les catégories de jeunes, on joue de partout avec un peu d'insouciance."

Les internationaux avaient faim

Le Stade Toulousain retrouvait la plupart de ses internationaux ce dimanche (sauf Médard et Ghiraldini). Notamment les Français Huget, Marchand, Dupont et Bézy, titulaires."On avait entendu dire notre manager qu'il ne faisait pas bon être absent en ce moment au Stade Toulousain donc il fallait faire une bonne prestation", souriait Yoann Huget après le match.

A la charnière, Dupont et Bézy, peu ou pas du tout utilisés avec le XV de France ont fait le job. Un travail souligné par l'entraîneur William Servat : "On avait besoin de les faire jouer. La Coupe d'Europe approchant, il fallait retrouver du rythme. On a vu un bel état d'esprit, on a vu des mecs qui avaient envie de jouer les coups." De bon augure avant la double confrontation face aux Wasps en Champions Cup.