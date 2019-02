Top 14 : un petit match mais une grande victoire de Castres face au Racing 92 (18-9)

Castres, France

Les hommes de Christophe Urios ont fait le minimum face au Racing 92 (18-9). Mais en remportant ce match face à un concurrent direct du top 6, Castres se rapproche un peu plus du Stade Français (6e). Le CO est 7e du Top 14 avec cette quatrième victoire consécutive en championnat. Castres est invaincu en 2019.

Un match pauvre en occasions

Les deux équipes se sont tellement bien neutralisées qu'elles en ont oublié de jouer. Beaucoup de fautes de main, des touches mal organisées et des mêlées qui mettent cinq minutes à se mettre en place.

Castres et le Racing 92 n'ont pas marqué un seul essai en 80 minutes. Le CO peut remercier son buteur, Benjamin Urdapilleta (100 % de réussite), qui a marqué tous les points de son équipe.

"C'était un match un peu bizarre, avec un faux rythme, analyse l'arrière castrais Geoffrey Palis. Ça a failli basculer dans le mauvais sens. Il y avait peut-être une certaine pression, mais le Racing 92 avait mis une belle stratégie pour mettre en place ce faux rythme. On a réussi à marquer sur nos temps forts et on s'en sort comme ça. Je m'en fous qu'on n’ait pas sorti du grand jeu. Nous ce qu'on voulait, c'était prendre les quatre points et recoller au top 6."

"Le plus important c'est la gagne, pas de montrer qu'on sait jouer au rugby" - Benjamin Urdapilleta

"Le plus important c'est la gagne, pas de montrer qu'on sait jouer au rugby, confirme l'ouvreur argentin Benjamin Urdapilleta. On voulait occuper le terrain surtout, ne pas jouer chez nous. C'était un match très important pour la qualification des phases finales. Un match de combat, rude, un match de rugby."

Le Castres Olympique pique la septième place au Racing 92. Prochain match du CO à Lyon samedi 2 mars, coup d'envoi à 20h45. Avant match dès 20h15 sur France Bleu Occitanie.