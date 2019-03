Top 14 : le Stade Toulousain déchainé face à Lyon (53-21)

Toulouse, France

Une première mi-temps de folie, 40 autres minutes plus maitrisées. Le Stade Toulousain a rendu une copie presque parfaite ce dimanche à Ernest-Wallon face au LOU (53-21).

Un triplé et puis s'en va

L'homme du match, en tout cas de la première mi-temps : le centre Sofiane Guitoune, intenable, qui a marqué trois essais en 25 minutes ! Mais ça n'a pas été le seul à être dans une forme incroyable. Lorsque la sirène sonne la fin de la première mi-temps, les supporteurs ont déjà vu huit essais.

Au retour des vestiaires, Sofiane Guitoune a laissé sa place à Matthis Lebel. Mais le Stade Toulousain n'est pas en reste et va continuer à pousser, à jouer, mais dans un style plus maitrisé qu'en début de rencontre. Un match moins fou donc, sauf que les Rouge et Noir font le jeu, mettent un point d'honneur à défendre leur bonus offensif gratté dès la 36e minute de jeu.

Au bout de 80 minutes, sous les yeux d'un public en feu, qui a compris qu'il est en train de voir un très beau match du Stade, les joueurs d'Ugo Mola ont passé la barre des 50 points : 53-21. Toulouse est toujours invaincu depuis fin septembre et trône à la première place du Top 14. Lyon est 5e.