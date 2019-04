Top 14 : fin de série du Stade Toulousain à Marseille (25-10)

Toulouse, France

Toulouse perd, après six mois d'invincibilité en Top 14, face à Toulon ce samedi au Vélodrome de Marseille (25-10). Victoire logique et une belle opération pour le RCT qui fait tomber le Stade.

Des saucisses et des marrons

Sous une pluie diluvienne, le leadeur du Top 14 a eu beaucoup de mal à montrer les muscles ce samedi à Marseille face au RCT. Les Rouge et Noir ont attendu la 78e minute de jeu pour inscrire un essai (Pierre Pagès) et ont subi le jeu des Toulonnais à cause de nombreuses fautes individuelles. Un match rugueux, où même le soigneur du RCT en a pris pour son grade.

Dès la 31e minute de jeu, Toulon a planté deux essais (Jon-Paul Roger Pietersen 14' ; Malakai Fekitoa 31') et décide de gérer le match. L'équipe de Patrice Collazo gère bien les 10 min en infériorité numérique après avoir vu Josua Tuisova faire une cravate très serrée sur Théo Belan.

Maxime Médard : « Cette série devait s’arrêter un jour. C’est bien pour nous, on va se remettre en question. C’était un temps un peu irlandais, c’est bien pour la suite... » #FBSport#RCTSTpic.twitter.com/9llspdBis7 — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) April 6, 2019

L'ennui se transforme en purge en seconde mi-temps. Après 15 min de jeu très pauvre, les esprits s'échauffent : bagarre générale et l'arbitre Jérôme Garces sanctionne le Toulonnais Florian Frésia d'un carton rouge, coupable d'un coup de poing sur Lucas Tauzin.

Mais même réduit à 14 jusqu'à la fin du match, le RCT se montre solide, face à une équipe toulousaine bien fébrile.

William Servat : « Notre match le plus faible depuis cinq mois. On est passé à côté. » #RCTST#FBSportpic.twitter.com/qWwmWmtXP8 — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) April 6, 2019

Après 14 matchs sans défaite, le Stade Toulousain revient sur terre. Il affrontera son dauphin Clermont au Stadium dimanche 6 avril.