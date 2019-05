Top 14 : Castres laisse Montpellier revenir (9-12)

Castres

Castres a laissé filer des points ce samedi dans le Tarn à Pierre-Fabre, lors de la 24e journée de Top 14 (9-12).

Le CO pouvait pratiquement s'assurer une place pour les phases finales du Top 14 et prendre provisoirement la troisième place du classement. Après cette nouvelle défaite à domicile, Castres prend provisoirement la troisième place grâce au bonus défensif, mais laisse Montpellier se rapprocher toujours un peu plus du top 6.

Sous une pluie battante et beaucoup de vent à Pierre-Fabre, les Castrais se sont contentés du minimum face à Montpellier, en assurant ses arrières, et en s'appuyant sur la botte de Rory Kockott ou celle de Benjamin Urdapilleta. Mais ça n'a pas suffit pour battre le MHR, qui s'est montré très discipliné et qui a même inscrit les deux essais du match (22' et 59').

Les hommes de Christophe Urios peuvent peut-être s'en vouloir d'être allés chercher la victoire dans les dernières secondes de jeu en choisissant la mêlée plutôt que la pénalité du nul.

Les réactions des joueurs et des entraineurs à suivre...