Top 14 : Castres se facilite la tâche à Agen (10-17)

Castres a maitrisé son sujet ce samedi 18 mai à Agen (10-17). Une très belle opération comptable qui permet au CO de se rapprocher encore un peu plus des phases finales.

Agen et Castres s'affrontaient lors de la 25e journée de Top 14

Castres, France

On aurait pu croire que le CO arrivait sur les terres agenaises avec de gros doutes, après deux dernières défaites à domicile. Que nenni ! Castres a réagi comme un champion de France sait le faire, par une victoire précieuse à l'extérieur (10-17), pour conforter sa place dans le Top 6.

Le vent, allié du CO

Le beau temps a duré 40 minutes à Armandie, le temps que le CO se place à sept points d'écart d'Agen (Wilfrid Hounkpatin, 32'). Après une première période rythmée, les hommes de Christophe Urios sont devant, quand soudainement le vent se lève.

Au retour des vestiaires, Castres l'a dans le dos. Ce qui facilite grandement les choses. Un essai de Loïc Jacquet (44') permet aux Tarnais de contrôler le match.

Agen s'est réveillé trop tard

Agen n'abdique pas, domine la fin de la rencontre et empêche le CO d'aller chercher le bonus offensif. L'ouvreur Benjamin Urdapilleta laisse ses collègues à 14 pendant dix minutes. Le troisième ligne Antoine Miquel (66') et le SUA en profitent.

Agen va même faire trembler l'équipe de Christophe Urios dans les dernières secondes de jeu. Mais solides, les Castrais résistent bien jusqu'à la sirène et prennent leur revanche.

Christophe Urios : « Si on se fait redoubler par les concurrents, on ne verra pas le Top 6. C’est ce que j’ai dit aux gars. » #FBSport#SUACOpic.twitter.com/66jhTPf1sb — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) May 18, 2019

Le CO s'impose 17 à 10, dommage qu'il n'a pas eu la force (ou l'ambition) d'aller chercher un bonus offensif important en cette fin de championnat. Avec ces quatre points décrochés à Armandie, Castres est provisoirement cinquième et met un pied en phases finales.