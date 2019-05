RÉACTIONS - Top 14 : Castres surpris par Toulon, ne verra pas les barrages (16-25)

Castres, France

Castres devait gagner face à Toulon pour ne pas se poser de question. Mais le CO, méconnaissable face au RCT, s'est fait dominer une nouvelle fois à Pierre-Fabre (16-25). Ils ne se qualifient pas pour les barrages, laissant la place au Racing 92, à La Rochelle et Montpellier.

C'est la fin de l'aventure pour le champion de France avec cette troisième défaite d'affilée à domicile. L'exploit de Montpellier à Clermont a enterré les hommes de Christophe Urios, qui finissent septièmes du Top 14.

Les réactions des Castrais

Christophe Urios : « C’est fini pour moi, j’ai probablement fait des erreurs sur ces derniers matches (...) Je vais vite vider mon bureau j’en ai besoin. » #FBSport#CORCTpic.twitter.com/aikjLco9xE — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) May 25, 2019

"Ça fait trois défaites à domicile, la qualification nous tend les bras et on ne la prend pas donc bon, regrette le deuxième ligne Loïc Jacquet. On s'est effondré, c'est dommage pour ce groupe, ce staff et les supporteurs. On s'effondre une fois de trop. Usé mentalement, usé physiquement je ne sais pas. C'est assez extraordinaire de se transcender à l'extérieur et, à domicile, de se recroqueviller, d'être peureux."

"Grosse désillusion, avoue Yannick Caballero, le flanker qui jouait son dernier match avec le CO. On l'a un peu mérité, ça faisait quelque temps qu'on passait à côté des matchs. D'autres en ont profité, c'est la loi du sport, félicitations aux six qualifiés. On ne mérite pas de rentrer dans ce top 6 avec cette fin de saison."

Yannick Caballero tire sa révérence : « Maintenant je vais avoir des vacances en août, grande première ! Je vais avoir sans doute quelques missions au @CastresRugby notamment auprès des jeunes. » #FBSport#CORCT. pic.twitter.com/gFKg6a5pyu — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) May 25, 2019

"C'est la fin de mon ère professionnelle, poursuit le rugbyman. Mais j'ai encore beaucoup de temps. J'ai mes diplômes d'entraineur. J'aurai quelques missions au sein du club et j'irai surement voir ce qui se fait aussi ailleurs."

Les Castrais ont appris la nouvelle. Ils terminent 7e du Top 14. Pas de barrage 😳 #FBSport#CORCTpic.twitter.com/hGH3TxWDmc — France Bleu Occitanie (@bleuoccitanie) May 25, 2019

Toulouse tranquille face à Perpignan

Toulouse accueillait Perpignan, dernier du classement. Le Stade n'a pas tremblé, s'est amusé même face à l'USAP (47-7).

Le club disputera sa demi-finale de Top 14, le samedi 8 juin à 21 heures, à Bordeaux. Les Rouge et Noir affronteront le vainqueur du barrage Racing 92 - La Rochelle.