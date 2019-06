Top 14 | Toulouse-La Rochelle : les déclas avant la demie

Le Stade Toulousain et le Stade Rochelais sont arrivés à Bordeaux ce vendredi et ont pu découvrir le Matmut Atlantique à la veille de la demi-finale de Top 14.

Toulouse, France

Le Stade Toulousain va disputer sa première demi-finale de Top 14 depuis 2015 ce samedi à Bordeaux. Tour d'horizon des traditionnelles conférences de presse.

Didier Lacroix : "Favoris ? Oui, on assume"

A l'heure du déjeuner, les présidents des quatre clubs représentés sont passés devant la presse vendredi. Parmi eux Didier Lacroix et Vincent Merling, son homologue rochelais.

Didier Lacroix : « Favori face à La Rochelle ? Oui. On va l’assumer. Nous sommes ravis, ça faisait longtemps. On a envie de continuer l’aventure."

Vincent Merling : "C'est de l'impatience même si on sait que l'adversaire qui nous est proposé est largement supérieur à nous."

Le Stade Rochelais "sans pression"

Les Rochelais se sont entraînés vers 15h30 sur la pelouse bordelaise. Les Toulousains ont pris le relais en fin d'après-midi.

Romain Sazy : "On est très fier et très heureux de faire partie du dernier carré. Il n'y a pas besoin d'expérience pour pouvoir prétendre à quoi que ce soit. A nous de montrer qu'on mérite d'être là. On n'a pas de pression à avoir."

Geoffrey Doumayrou : "Cela ne sert à rien de changer les habitudes. On a fait pas mal d'analyses de leur jeu. On parle beaucoup de leurs trois-quarts mais c'est aussi un gros paquet d'avants."

Le Stade Toulousain

Côté toulousain, Ugo Mola était accompagné par Jerome Kaino, Cyril Baille et Yoann Huget.

Ugo Mola : « Si le match pouvait être dans deux heures... J’ai toujours détesté les moments d’avant-match."

Cyril Baille : "On a eu le temps de peaufiner certains détails. On a certes moins de temps de jeu dans les pattes mais le stage a piqué. Il nous tardait quand même d'y être. On cogite mais ça fait partie de la remise en question du sportif."

Les compos

Le Stade Toulousain se présentera avec une charnière Dupont-Ramos face à La Rochelle ce samedi.