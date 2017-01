Top 14, 16me journée: le Classico pour le Stade Toulousain victorieux 18 à 15

Au stade jean Bouin ce dimanche les Toulousains ont dû attendre la 70 minute pour débloquer la situation face à de coriaces parisiens

Ca a tapé dur ce dimanche à Jean Bouin entre le Stade Français et le Stade Toulousain pour un Classico âprement disputé. en témoigne la sortie sur blessure de Jonathan Danty avant la demi heure de jeu et les nombreux joueurs sortis mâchés de la pelouse. Un engagé dans lequel les stadistes ont dû attendre la 72me minute pour marquer enfin un premier essai par Yoann Huget, qui signera le doublé deux minutes plus tard.match

Et c'est terminé ! Victoire in extremis et précieuse des Toulousains en terre parisienne ! #SFPST pic.twitter.com/HiQJMLqwum — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 8, 2017

Ce ne fut pourtant pas facile pour les hommes d'Ugo Mola qui dominaient le premier acte sans concrétiser alors que l'ouvreur parisien Jules Plisson, auteur d'un 100%, permettait au siens de virer à la pause avec 6 points d'avance (9 à 3).

La deuxième mi temps vit la mêlée du Stade Français mise à mal cinq fois consécutives à 5 mètres de sa ligne sans que l'arbitre, monsieur Ruiz, n'accorde aux toulousains un essai de pénalité qui semblait leur tendre les bras, Qu'importe pour Yoann Huget qui par deux fois, une avec les avants, une avec les trois quarts finissait dans l'en-but parisien scéllant la rencontre à six minutes de son terme. Après Clermont au Stadium les toulousains enregistrent un deuxième succès important. La premiére défaite des parisiens à Jean Bouin et seulement la deuxième victoire toulousaine à l'extérieur cette saison.

Une bonne dynamique avant le périlleux voyage chez les Wasps samedi prochain.

Les réactions

"on a été capables de faire un match sérieux" - U. Mola