Top 14, 15me journée : un Classico bien serré

Le Stade Toulousain se déplace au Stade Français ce dimanche avec l'objectif de ramener, enfin, des points de l'extérieur pour assurer une place dans les 6.

Pour l'instant seule la Section Paloise n'a pas tenu en respect le Stade Toulousain sur son terrain du Hameau. Une seule victoire à l'extérieur cette saison qui complique l'objectif d'une place qualificative aux phases finales du Top 14 pour les Rouge et Noir. Cependant, les hommes d'Ugo Mola semblent retrouver des couleurs depuis le début du mois de décembre, malgré un faux pas regrettable à Grenoble, et restent sur une victoire probante face au leader clermontois. A une semaine d'un déplacement vital en Champions Cup, face aux Wasps de Londres, les toulousains doivent impérativement ramener des points du déplacement à Paris. Une mission difficile face au Stade Français invaincu cette saison à jean Bouin

#SFPST U. #Mola : "Je pense que les groupes et les équipes se font à l'extérieur. C'est souvent à l'extérieur que le groupe se resserre." — Stade Toulousain (@StadeToulousain) January 6, 2017

Rassérénés par la victoire face au leader clermontois du Top 14 le week end passé, 26 à 20, les entraîneurs toulousains comptent aussi sur l'émulation avec le retour en forme de nombreux joueurs même si cette semaine les grippe et gastro ont fait du dégât dans l'effectif Rouge et Noir. Ce dimanche l'objectif est double : décrocher une deuxiéme victoire à l'extérieur et tirer un trait sur la défaite injuste de la saison passée lorsque les toulousains s'étaient vus refuser deux essais alors que celui qui donne la victoire au Stade français est entaché d'un en avant.

"ils ont une très grosse mêlée et beaucoup de jambes" C. Baille Partager le son sur : Copier

le XV de départ :Medard, Kunatani, Fritz, Fickou, Huget, Mc Alister(o), Marques (m), Faasalele, Axtens,Dusautoir, Tekori, Gray, Aldegheri, Ghiraldini, Kakovin

rempl : Tolofua, Baille, lamboley, Galan, Gray, Bezy, Flood, Jhonston

A suivre dès 16h sur France Bleu Toulouse