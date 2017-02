Top 14, 18me journée : Le Stade Toulousain dans le dur à Montpellier

7me du Top 14 et à la recherche de points à l'extérieur, le Stade Toulousain attaque un déplacement difficile ce dimanche chez le troisième du championnat. Des montpelliérains puissants devant mais diminués par les blessures et en manque d'un demi d'ouverture de métier

C'est un match qui promet du lourd! Un choc entre deux des paquets les plus denses du Top 14, mais deux équipes amputées par de nombreuses absences. Neuf côté Montpelliérain : les frères Du Plessis, Tomane, Nadolo, Catrakilis, Steyn, Spies, O'Connor et Libenberg. 7 côté toulousains, les internationaux : Baille, Huget, Maestri, Fickou, David, Gray et Ghiraldini. Pour autant l'affiche reste belle et elle revêt une importance notable pour les deux acteurs. Montpellier doit s'imposer pour rester au contact de Clermont et La Rochelle là où Toulouse doit aller chercher à l'extérieur les points laissés en route à domicile, contre Pau notamment. Des toulousains 7me au classement du Top 14 et donc hors des clous de la qualification pour les barrages en fin de saison.

Clé du derby de l'Occitanie : l’efficacité offensive

S'il promet un gros combat entre deux paquets lourdement armés ce match pourrait basculer sur la capacité des deux équipes à concrétiser leurs temps forts. Avantage à Montpellier avec 85% de réussite au pied, contre 70% pour les toulousains et un essai marqué toutes les 46 passes alors qu'il en faut 80 aux hommes d'Ugo Mola. Pourtant c'est bien une victoire qu'ont ramené les Rouge et Noir de leur dernier déplacement en terres montpelliéraines, 25-33, le 31 octobre 2015. Mais le MHR ce n'est plus seulement un pack dévastateur. L'équipe ose désormais des relances depuis le fond du terrain et sait alterner avec le jeu au pied. Les toulousains doivent donc cumuler une défense de fer et une réalité offensive exacerbée s'ils veulent s'imposer.

les Stadistes s'attendent à un gros combat à Montpellier

Quel demi d'ouverture pour Montpellier?

Après la blessure de Demetri Cetrakilis, la suspension de François Steyn (jusqu'au 5 mars) et le départ de ben Botika pour Oyonnax le MHR a obtenu en début de semaine le prêt du sud-africain Willie Du Plessis par l'Aviron Bayonnais jusqu'à la fin de la saison. Il sera de retour à Jean Dauger le 1er juillet pour préparer la prochaine saison. S'il est qualifié Du Plessie devrait être aligné contre le Stade Toulousain. Sinon c'est le trois quart centre Alexandre Dumoulin qui occupera le poste.

le groupe toulousain :

Avants : Kakovin, Steenkamp, Tolofua, Marchand, Johnston, Van Dyk, Pirlet, Lamboley, Tekori, Faasalele, Gray T., Cros, Camara, Galan, Axtens.

Arrières : Bezy, Marques, McAlister, Flood, Doussain, Perez, Poï, Fritz, Palisson, Bonneval, Médard.

arbitre : Jérome Garcès

MHR- Stade Toulousain, à suivre dés 16h45 dimanche