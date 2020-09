Top 14 : 195 jours après, les supporters de l'Union Bordeaux-Bègles préparent leur retour au stade

Pour son premier match officiel depuis plus de six mois, l'Union Bordeaux-Bègles accueille le CA Brive, ce samedi au stade Chaban Delmas. Un match qui se tient devant 5 000 personnes, et avec des mesures sanitaires drastiques. Paroles de supporters, tout de même impatients de revenir au stade.

Cela fait plus de six mois qu'ils piaffent d'impatience. 195 jours exactement depuis le dernier match officiel de "leur" Union Bordeaux-Bègles, contre Castres, le 1er mars dernier, avant que les lumières de Chaban Delmas ne s'éteignent. Alors, ce samedi (18h15) contre le CA Brive, environ 5 000 supporters de l'UBB (20 000 de moins que l'affluence moyenne de l'an dernier) vont avoir la chance de se rassoir dans les tribunes de Lescure. Pour faire rentrer tout le monde, l'UBB a décidé de stopper sa campagne d'abonnements avant les retours de vacances. Ainsi, tous les abonnés qui avaient anticipé et tous les partenaires pourront garnir les tribunes de Chaban Delmas.

Privilégié, oui et non, juge-t-il. On est quand même abonnés, donc parmi les supporters les plus fidèles

Parmi les rares élus, Jean Hourçourigaray, fidèle abonné de l'UBB. "Privilégié, oui et non, juge-t-il. On est quand même abonnés, donc parmi les supporters les plus fidèles. Après, c'est sûr que par rapport à ceux qui ne peuvent pas venir...". Ces 195 jours, pour lui, "c'était longuet. On prend nos habitudes du weekend, de regarder les matchs...". Samedi, ils sera accompagné de son ami "Moustique", Jean-Pierre Reigt : "On est vaccinés. Pas pour la Covid, mais par le rugby, sourit-il. C'est difficile de ne pas regarder un match le weekend. Pendant le confinement on a fait de la peinture, mais au bout d'un moment, il n'y a plus de peinture".

Jean Hourçourigaray et Jean-Pierre Reigt seront au stade grâce à leur précieuse carte d'abonné à l'UBB. © Radio France - Thomas Coignac

Valérie, supportrice de l'UBB, abonnée depuis deux ans confie elle aussi sa "grande impatience" Elle viendra depuis le Taillan-Médoc avec son mari et risque de trouver le stade "un peu bizarre. Les matchs que j'ai fait où il y avait le moins de personnes, c'était 17-18 000, et, déjà ça faisait vide". Pour combler le vide, en haut du virage Sud, environ 90 membres des Burdigalais, un des principaux clubs de supporters de l'UBB, tenteront de mettre l'ambiance. "On va quand même sortir les tambours, on va essayer d'emmener les 5 000 personnes avec nous, de mettre un peu de peps pour que les joueurs se sentent un peu portés", confie leur co-présidente, Élodie Richard.

Un seul membre de la famille missionné pour aller chercher les bières

Des supporters qui devront respecter quelques consignes. Ainsi, le club leur conseille d'arriver tôt au stade, alors que les portes s'ouvriront 90 minutes avant le coup d'envoi. L'UBB leur rappelle aussi de respecter les sens de circulation indiqués dans le stade, de porter un masque en toutes circonstances et de respecter les distanciations sociales. Par ailleurs, les supporters seront escortés jusqu'à leur place par un placier. Une place qui correspondra à la zone de leur place habituelle, mais pas forcément au siège qui leur est normalement attribué. "On va obéir aux placiers, on sera au garde à vous, promet Jean Hourçourigaray, 73 ans. Déjà, à notre âge, on ne peut pas attraper la Covid". Enfin, seuls ceux qui viennent de la même tribu (famille, amis..) pourront s'asseoir côte à côte. Et dans ce groupe, une seule personnes devra être désignée pour faire des aller-retour à la buvette ou à la boutique.

Les Burdigalais vont ressortir les tambours, ce samedi. © Radio France - Justine Hamon

Il y aura donc seulement 5 000 personnes, là où des clubs comme La Rochelle, Brive ou Clermont ont réussi à avoir des dérogations pour monter au-delà de cette jauge. "On le regrette mais on le comprend, répond, fataliste, Élodie Richard. On est en zone rouge, il faut penser à la santé de chacun. Dans notre groupe de supporters, le plus ancien à 84 ans. Les personnes fragiles, il faut les protéger". De l'imaptience, donc, mais du réalisme, aussi.