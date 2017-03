Top 14, 19me journée : Toulouse au pied du mur

8me du Top 14 avec 4 points de retard sur le 6me, le Stade Toulousain doit s'imposer face à La Rochelle dimanche. A défaut c'est la qualification qui lui passe sous le nez. Une premiére depuis 1992.

Le Stade Toulousain est en danger. Il traîne comme un boulet ses deux défaites à domicile, face à Toulon et face à Pau. Deux sorties de route qui rendent périlleux le chemin de la qualification et imposent désormais un sans-faute à la maison. Un objectif ambitieux face au co-leader du Top 14 La Rochelle. Jamais depuis 1992 les toulousains n'ont loupé la dernière marche du championnat.

Toulouse dans le creux de la vague

Placés en position délicate par la défaite face à Pau, 10/20 fin janvier à Ernest Wallon, les toulousains comptaient sur le déplacement à Montpellier pour se refaire la cerise.

Perdu! et à 8 journées de la fin du championnat le club le plus titré de l'Hexagone est contraint à un quasi sans-faute sur les 8 dernières journées. La partie ne s'annonce pas facile face au Stade Rochelais auquel tout réussi depuis le début de la saison et qui partage la tête du Top 14 avec Clermont-Ferrand. Toulouse dans le doute et privé une fois encore de plusieurs internationaux. Gael Fickou, Yoann Huget et Yoann Maestri retenus par Guy Novés pour préparer le déplacement en Italie alors que Thierry Dusautoir, Dorian Aldegheri et Yann David font leur retour.

La Rochelle a le vent en poupe

Depuis leur victoire à domicile au match aller, les Rochelais n'ont perdu qu'une seule rencontre du Top 14. Preuve qu'ils ne prennent pas ce match à la légère Patrice Colazzo et Xavier Garbajosa, deux anciens de la maison Rouge et Noir, ont mis leur groupe au vert 48 heures avant le coup d'envoi, dans la région toulousaine. Une méthode déjà utilisée avec succès lors du déplacement à Toulon. Côté toulousain la communication a été limitée au strict minimum avec au point presse de la semaine Census Jhonston et Luke mac Alister, deux joueurs peu bavards et pas vraiment bilingues alors que Christopher Tolofua a séché l'exercice.

En multiplex avec le TFC

Hasard du calendrier, ou maladresse des programmateurs, le TFC et le Stade Toulousain jouent à la même heure, le foot au Stadium, le rugby à Ernest Wallon. Une situation ubuesque dénoncée par Pascal Dupraz qui serait bien allé soutenir les troupes d'Ugo Mola.

Les deux rencontres sont à vivre sur France Bleu Toulouse.