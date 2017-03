Top 14, 20me journée. A Brive le Stade Toulousain loupe le coche et s'incline 21/19

C'est un Stade Toulousain sur courant alternatif qui s'est incliné en Corréze. Une bonne premiére mi-temps, mais pas de deuxième. 21/19 score final et un bonus défensif pour du beurre

C'est dans un stade Amédée Domenech à guichets fermés que s'est disputée cette rencontre de la 20me journée entre deux clubs lancés dans la chasse aux points. Un duel qui a basculé sur un carton rouge attribué à Toby Flood, qui avait déjà écopé d'un jaune en premiére mi-temps.

Toulouse enregistre donc sa 4me défaite consécutive et celle là fait mal à la tête. "Ce soir je ne trouve pas les mots" disait simplement Maxime Médard visiblement touché à l'instar de tous ses coéquipiers par la désillusion briviste de Toulousains qui espéraient faire mieux que le point du bonus défensif.

"C'est décevant de revenir avec un point" U. Mola

C'était pourtant bien parti même si les toulousains multipliaient les faute sur les 40 premières minutes, permettant à Gaetan Germain d'engranger 4 pénalités sur 5 tentées, ce sont eux qui viraient en tête à la pause, 19/12, grâce à un magnifique essai d'Arthur Bonneval (38me) à l'origine duquel se trouve une merveille de coup de pied par dessus la défense tenté par Jean Marc Doussaint depuis ses 22 mètres. Au retour des vestiaires les Rouge et Noir ont totalement changés de visage, subissant les assauts et la loi des Brivistes qui provoquaient les fautes que Gaetan Germain transformait en points (43me, 47me, 51me), bien aidés par le carton rouge dont a écopé Toby Flood auteur d'un rucking trop sauvage et à hauteur de visage. La commission de discipline appréciera.

"on doit se remonter les manches" A. Bonneval

A l'issue de cette journée le Stade Toulousain est 10me à 5 points de Pau le sixième. La présence dans les six premières places à l'issue du Top 14 est de plus en plus hypothétique. La venue de Lyon, dimanche 12H30 à Ernest Wallon, pourrait sonner le glas des espoirs toulousains

"c'est décevant au regard de l'engagement" U. Mola Partager le son sur : Copier