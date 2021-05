Top 14 : 25ème journée, le Stade Rochelais à la relance à domicile face à la Section Paloise

Pas de pause. Une semaine après une rencontre perdue à Twickenham en finale de la Champions Cup face à Toulouse, le Stade Rochelais reçoit la Section Paloise ce samedi après-midi. Rencontre à 17 heures, à Marcel Deflandre avec un millier de spectateurs. 750 partenaires et 250 abonnés. Une jauge minimale pour une rencontre aux enjeux XXL. Actuel deuxième du Top 14 derrière Toulouse, La Rochelle pourrait bien perdre une qualification directe en 1/2 finale à l'issue des deux derniers matchs de la saison régulière.

Fin de saison très serrée entre Toulouse, La Rochelle, l'UBB, le Racing et Clermont

Réception de Pau ce samedi puis déplacement à Clermont-Ferrand le samedi d'après. Dans le même temps, le Racing 92 peut potentiellement décrocher dix points sur ses deux dernières rencontres. Le Racing en déplacement à Agen, et qui recevra ensuite Brive. L'Union Bordeaux-Bègles à égalité de points avec le Stade Rochelais ira à Toulon, et recevra Toulouse. Des toulousains qui eux enchaînent une réception de Clermont-Ferrand et déplacement à Bordeaux. Des chocs indécis qui permettront aux uns ou aux autres de gagner de précieux points pour terminer le plus haut possible.

Le Top 14 est impitoyable - Jono Gibbes, le manager du Stade Rochelais -

Le Stade Rochelais compte en tout cas se remettre la tête à l'endroit ce samedi face à Pau. "Le Top 14 est impitoyable. La machine est en route, il faut répondre présent dès maintenant, sinon on va subir cette fin de saison." Jono Gibbes, le manager de La Rochelle espère voir son équipe réagir positivement face aux béarnais samedi.

Mais le 3eme ligne Wiann Liebenberg rappelle que "la Section Paloise peut surprendre en cette fin de saison. Avec leur ouvreur international Sud-Africain Jantjies arrivé en renfort il y a peu, leur jeu a changé, et il ne faut pas s'attarder sur le classement de Pau, qui ne reflète pas sa valeur."

Pour cette avant-dernière journée de la saison régulière, voici l'équipe de La Rochelle :

15 de départ : Wardi, Bourgarit, Atonio, Sazy (cap), Tanguy, Liebenberg, Gourdon, Alldritt, Kerr-Barlow, Plisson, Retière, Favre, Rhule, Leyds, Dulin

Les remplaçants : Bosch, Priso, Lavault, Kieft, Le Bail, Lafon, Sweetnam, Joly