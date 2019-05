Top 14 : les enjeux de la 26e et dernière journée de la phase régulière

La dernière journée du Top 14 se joue samedi (16h15) et le suspense est entier pour la dernière place de barragiste. Quatre équipes se tiennent en trois points, et l'une d'entre elles ne disputera pas la phase finale. L'avantage du terrain pour le barrage sera aussi au cœur de la mêlée.

Programme de la 26e journée

Quels seront les barrages auxquels nous assisterons les 31 mai et le 1er juin ? Si le LOU (3e, 74 pts) est assuré de finir à la troisième place et donc de jouer ce match couperet à domicile, le Racing (4e, 69 pts), Castres (5e, 69 pts), Montpellier (6e, 66 pts) et La Rochelle (7e, 66 pts) se disputent les trois dernières places qualificatives. Avec un objectif en ligne de mire : la 4e place pour recevoir lors du barrage.

► Pour rappel, la victoire = 4 pts, nul = 2 pts, défaite = 0 pt Bonus : 1 pt pour une victoire avec 3 essais de plus que l'adversaire, 1 pt pour une défaite de 5 pts ou moins.

Les 2 premiers qualifiés pour les demi-finales

Les clubs classés de 3 à 6 disputent des barrages pour les demi-finales

Le dernier en Pro D2

Le 13e joue un barrage contre le perdant de la finale de Pro D2

Le Racing et Castres bien placés

Lors de la dernière journée de la phase régulière ce samedi (16h15), le Racing 92 (4e, 69 pts) n'a besoin que d'obtenir qu'un point de bonus pour être sûr de disputer les barrages. Mais l'enjeu est ailleurs, car ils veulent désormais avoir l'avantage du terrain pour ce match. Ils vont donc jouer le coup a fond contre Agen, premier non-relégable, qui lui n'a plus rien a jouer.

Les Franciliens semblent d'ailleurs avoir une affiche favorable par rapport à son concurrent le CO qui affrontera Toulon. Les Castrais (5e, 69 pts), vont eux aussi chercher à jouer à domicile pour les barrages. Mais ils doivent avant tout assurer leur qualification. Ils vont donc devoir gagner contre les Toulonnais et pourquoi pas passer 4e en cas de contre-performance du Racing .

Montpellier joue gros à Clermont

Montpellier (6e, 66 pts) se déplace pour un choc au stade Marcel-Michelin de Clermont (2e 82 pts) avec une équation simple : il faut gagner avec un bonus pour être sûr de disputer les barrages. Cependant les Jaune et Bleu, invaincus à domicile cette saison, auront à cœur de le rester. La mission s'annonce compliquée en l'absence du capitaine Louis Picamoles, de Fulgence Ouedraogo, tous les deux blessés (protocole commotion) pendant la victoire contre le Stade Français la semaine passée. Il faudra aussi faire sans Kélian Galletier blessé depuis le match à Castres il y a une vingtaine de jours. Le MHR sera donc lourdement affaiblit en troisième ligne. Les Héraultais, seront également qualifiés si La Rochelle (7e, 66 pts) perd sans bonus.

La Rochelle, pas maître de son destin

Le Stade Rochelais n'a d'ailleurs pas son destin entre les mains. Car même en cas de victoire bonifiée contre Bordeaux-Bègles (9e 57 pts), les Maritimes pourraient se retrouver éliminés si Montpellier gagne et que Castrais et Franciliens ne perdent pas. Les finalistes de la dernière Challenge Cup doivent donc faire un bon résultat à Marcel-Deflandre, devant son public, et espérer un faux-pas de l'un des trois autres prétendants.

Pas d'enjeux aux extrémités du classement

Les places directement qualificatives pour les demi-finales sont déjà jouées. Toulouse (1er, 93 pts), le leader et Clermont (2e, 82 pts), son dauphin, ne peuvent plus changer de place. Les deux clubs sont donc assurés de se déplacer à Bordeaux pour disputer le dernier carré les 8 et 9 juin prochain.

A l'autre bout du classement, Perpignan est assuré de descendre en Pro D2 pour la saison 2019-2020, tandis que Grenoble devra disputer un match contre le perdant de la finale de Pro D2 (qui opposera Brive à Bayonne ce dimanche) pour essayer d'obtenir leur maintien.